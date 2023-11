Prefeitura retoma recapeamento asfáltico de 3,2 km de mais oito vias do município 

A Prefeitura de Mogi Guaçu reiniciou nesta segunda-feira, 27 de novembro, o recapeamento asfáltico da etapa final de mais oito vias da cidade. O trabalho foi retomado pelo bairro do Jardim Presidente, sendo o serviço executado na Rua Miguel Fernandes. Na sequência, irão ganhar nova malha viária as Ruas João Cassimiro Leme e Presidente Vargas.

Ao todo, serão executados 3,2 km de novo recape nas vias listadas no pacote. A melhoria será feita ainda na Avenida Oscar Chiarelli, Rua Ângelo Caporalli, Rua Doutor Luiz Anhaia Mello e entorno da Praça Gynira Mendes, todas no Centro, além da Rua Princesa Isabel, na Vila Ricci.

Este serviço faz parte da etapa final do pacote de recapeamento de 32 ruas e avenidas do município assumido pela Kayrós Construtora e Pavimentadora, contando com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). O trabalho é feito por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel com contrapartida do município.

Outros

Nesta segunda-feira, 27, a Prefeitura também vai finalizar os serviços de recapeamento asfáltico da Rua Antunes Garcia e Travessa Maria Lovato, no Bairro do Lote. Nesta região, a Rua Nunes Pedrosa também recebeu nova malha viária. As três vias juntamente com a Rua Sérgio Sínico, no Jardim Guaçu Mirim III, integram o Lote 1 de outro pacote de revitalização de 11 vias em diversas localidades do município.

Este novo pacote será dividido em quatro lotes e irá recuperar cerca de 30.873 metros quadrados de vias sendo: Rua Martin Afonso e Rua Mém de Sá, na Vila Paraíso, e Rua Arcúrio Alves Ramos, no Parque Cidade Nova (Lote 2); Rua Professor Armando dos Santos, no Jardim Itacolomy/Bandeirantes (Lote 3); e Rua Jandaia do Sul, Rua Cruzeiro do Oeste e Rua Kaloré, no Jardim Ypê II (Lote 4). O serviço será executado por meio do Convênio Estadual São Paulo Sem Papel com contrapartida da Prefeitura de Mogi Guaçu.

O trabalho será executado pela Construtora Simoso e terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), responsável pela sinalização de trânsito após a conclusão do recapeamento asfáltico das vias.

Em continuidade ao programa de recapeamento asfáltico, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade executou na manhã desta segunda-feira, 27 de novembro, a sinalização de solo da Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Nova. Esta rua faz parte do pacote de 32 ruas e avenidas de Mogi Guaçu que começaram a receber recapeamento asfáltico no mês de outubro.