Furno sedia II Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai neste sábado

O Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai será realizado neste sábado, dia 2 de março, a partir das 8h, no ginásio poliesportivo do Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O evento é realizado pelo segundo ano consecutivo pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e vai, mais uma vez, movimentar os atletas praticantes das modalidades.

Um ringue oficial será montado no Furno e a competição deve reunir mais de 100 competidores em busca do cinturão e do troféu de campeão. A expectativa é de que atletas da região participem desta edição, assim como os de Mogi Guaçu, principalmente das turmas de artes marciais da SEL, que tem como professor Ezequiel Machado, coordenador do evento.

Todos os combates serão divididos de acordo com o tempo de treino, graduação e peso de cada atleta. O torneio também terá a categoria infantil podendo participar crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos. Serão lutas casadas, no qual os jovens atletas utilizam capacete, protetor bucal, protetor de tórax e caneleira.

Os campeões de suas respectivas categorias no boxe receberão um cinturão, enquanto os vice-campeões ganharão medalhas. Já no muay thai, os vencedores e os segundos colocados de suas categorias ganharão troféus.

O II Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai é aberto ao público. A entrada é a doação de 1 kg de alimento não-perecível, sendo os produtos direcionados para o Fundo Social de Solidariedade. No ano passado, a competição arrecadou cerca de 700 kg de alimentos.