Afonso Padilha apresenta novo show em Mogi Guaçu

Comediante, humorista, roteirista, escritor e pagodeiro, o curitibano Afonso Padilha é um dos nomes referência em stand up comedy do país. A comédia sempre esteve presente em sua vida, mas foi a partir de 2010 que começou a levar a comédia como trabalho. Além dos shows solos nos principais teatros e casas de shows, faz parte do 4 AMIGOS, maior grupo de stand up comedy do Brasil. Como roteirista já escreveu peças de teatro, esquetes para canais como o Porta dos Fundos e o Comedy Central. Em abril de 2020, lançou seu primeiro livro infantil “Papai, cadê o vovô?”, com ilustração de Guilherme Bandeira.

Ficha Técnica:

Gênero: comédia stand up.

Duração: 70 minutos (aproximadamente)

Classificação etária: 16 anos

SERVIÇO

Data: 02 DE MARÇO, sábado

Horário: às 21h e sessão extra às 19h.

Local: Teatro Tupec – Mogi-Guaçu – Endereço: Av. dos Trabalhadores, 2.651 – Centro – Mogi-Guaçu

Telefone: (19) 3831-3186 – www.teatrogt.com.br

VALORES

PLATEIA A – Inteira: R$ 140,00

PLATEIA B – Inteira : R$120,00

Mezanino : R$100,00

VENDAS

Pelo site: www.megabilheteria.com/

Bilheteria do Teatro Tupec

REGRAS PARA MEIA-ENTRADA:

Estudantes (Com Carteira de Identificação Estudantil)

Pessoas com deficiência, inclusive seu acompanhante quando necessário.

Jovens com idade de 15 a 29 anos de baixa renda inscritos no Cadastro Único Para Programas Sociais do Governo Federal (Mediante a apresentação da Identidade Jovem, acompanhada de documento de identificação com foto expedido por órgão público e válido em todo o território nacional)

Idosos e Terceira Idade (Cartão de Aposentado ou RG para maiores de 60 anos)

Professores Rede Pública (Holerite ou Documento que comprove)

Diretores, Coordenadores Pedagógicos, Supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais, de acordo com a Lei Estadual 15.298/14.

(O direito ao benefício da meia-entrada é assegurado em 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos disponíveis para cada evento)

REGRAS PROMOCIONAIS:

Clube GT – Os sócios do Clube GT têm 50% de desconto no valor integral do ingresso mediante apresentação do cartão. Válido para compra de até 02 ingressos por sessão em qualquer canal de venda.

SOBRE A TEATRO GT

A Teatro GT comemora 17 anos de história em 2023 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil.

Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma em Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 20 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil.

Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.