Festival de Ginástica Rítmica de Mogi Guaçu será no Furno, no domingo

O mês de agosto vai marcar a realização de mais uma competição inédita no calendário esportivo de Mogi Guaçu. A 1ª edição do Festival de Ginástica Rítmica acontecerá neste domingo, 20 de agosto, a partir das 9h, no ginásio poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O evento é gratuito e aberto ao público. Além da competição de ginástica rítmica, no início do mês foi realizado o 1º Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai.

O festival vai reunir mais de 150 praticantes da modalidade. A competição será dividida em cinco categorias, sendo elas: baby (nascidos em 2017 e 2018), mirim (2014, 2015 e 2016), pré infantil (2013 e 2014), infantil (2010, 2011 e 2012) e juvenil/adulto (2008, 2009 e 2010). O torneio é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) e a RMC de Ginástica Rítmica de Campinas.

“O intuito desse torneio é mostrar o trabalho que vem sendo realizado, incentivar a prática esportiva e permitir uma vivência competitiva com séries obrigatórias para os atletas”, comentou a professora de ginástica rítmica da SEL, Camila Magalhães.

Camila completou dizendo que a competição será efetuada por séries obrigatórias, individualmente, segundo a categoria, de acordo com o ano de nascimento. “Algumas categorias vão utilizar aparelhos, enquanto outras serão somente mãos livres, incentivando a aprendizagem dos atletas”, afirmou.

Vale lembrar que a Secretaria de Esporte e Lazer disponibiliza aulas gratuitas da modalidade de ginástica rítmica em dois centros esportivos de Mogi Guaçu: no ginásio poliesportivo do Furno e no ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoi, o Velo, no complexo esportivo do Camacho, Imóvel Pedregulhal. As aulas são ministradas pela professora Camila Magalhães.