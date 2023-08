PAT totaliza 202 vagas de EMPREGO em aberto

202 vagas distribuídas em 67 ocupações

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA (6971223): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar carga e descarga de caminhões no pátio da empresa. Serviço pesado. Vaga masculina. Necessário experiência na função. Ensino fundamental completo. CNH não exigida. AJUDANTE DE EXTRUSORA DE PLÁSTICO (6978554): Vaga temporária – 180 dias, podendo ser efetivada. Necessário conhecimentos na função. Auxiliar operador de extrusora, separar aparas e demais atividades oriundas a função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AJUDANTE DE MOTORISTA (7015855): Vaga para Mogi Mirim. Exercer as atividades de separação de carga, montagem de palets para carregamento, carregar e descarregar caminhão, organizar mercadorias no depósito. Possuir experiência será um diferencial. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: B. AJUDANTE DE OBRAS (7015827): Necessária experiência em construção civil. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE REFRIGERAÇÃO (6992652): Auxiliar nas manutenções em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (7024994): Exercer a função administrativa, entrada, movimentações e pedidos no sistema WMS, conhecimento em Excell e pacote office. Experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. ATENDENTE BALCONISTA (7017355): Conhecimento em vendas, atendimento ao cliente, informática básica, conhecimento em produtos de bicicletas. Experiência como balconista. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. ATENDENTE DE BALCAO (7022558): Atuar no atendimento ao cliente e preparo de açaí. Possuir boa comunicação, vontade de aprender, disponibilidade de horário para trabalhar aos fins de semana. Não necessita experiência. Vaga sexo indiferente. Ensino medio completo. CNH: não exigida. AUXILIAR DE ELÉTRICA DE VEÍCULOS (7013081): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisa as necessidades de troca e regulagem, monta sistemas e aplica testes de funcionamento. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. CNH: D AUXILIAR DE INSPEÇÃO (6982283): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Trabalhar com inspeção de qualidade de peças automotivas. Necessário conhecimento em instrumentos de medidas. Desejável curso na área. Necessário experiencia na função ou candidato que já tenha trabalhado em linha de produção de peças automotivas. Preferencialmente candidato já aposentado desde que possua os requisitos acima. Vaga masculina. Ensino médio incompleto. CNH não exigida. AUXILIAR DE LIMPEZA (6996887): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência comprovada na função. Realizar limpeza interna e externa nos setores de fábrica. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7024902): Executar trabalhos de limpeza em geral para manutenção das condições de higiene e conservação do local. Idade entre 30 a 35 anos. Vaga feminina. Ensino médio completo. AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO (7019117): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim: Controlar qualidade das peças e componentes, realizar reparos, limpeza e manutenção em peças, máquinas e equipamentos, limpar e organizar ferramentas, instrumentos e o local de trabalho, interpretar desenho de referência técnicas, conferir medidas, testar peças e equipamentos, interpretar ordem de serviço. Não exige experiência, porém será diferencial quem possua. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. AUXILIAR LINHA DE PRODUÇÃO (7020963): Auxiliar na preparação dos materiais para alimentação das linhas de produção, na organização, limpeza, higienização de equipamentos, máquinas, utensílios e das áreas de produção, na alimentação de máquinas, separação de materiais para reaproveitamento, na movimentação de pallets em prateleiras, preencher documentos check list, manter a confidencialidade das informações, entre outras atividades inerentes a função. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB. AUXILIAR DE MECÂNICO À DIESEL (6988103): Efetua consertos mecânicos ou elétricos, faz a troca de óleo e limpeza de motores. Lava as peças e outros componentes de motores e equipamentos. Auxilia na desmontagem e montagem de motores e máquinas. Executa outros serviços auxiliares de manutenção, operando equipamentos simples. Efetua manutenção, limpeza e zela pelas ferramentas sob sua responsabilidade. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS (6981777): Necessário possuir conhecimento básico em mecânica, preferencialmente de caminhão. Será diferencial possuir experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. AUXILIAR MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (6991995): Necessário possuir experiência em refrigeração e conhecimentos em eletrônica. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. AUXILIAR DE PEDREIRO (7024007): Demolem edificações de concreto, alvenaria e outras estruturas, preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais. Experiência em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. BORRACHEIRO (7012648): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizam manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus. Controlam vida útil e utilização do pneu. Trocam e consertam pneus a frio, trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. Necessária experiência na função comprovada em carteira de trabalho. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. CASEIRO (7018966): Vaga para Martinho Prado Junior. Necessário saber lidar com animais, jardinagem, limpeza e organização, idade mínima de 35 anos. Experiência na função. Preferência casal sem filhos. Vaga Indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: AB. CARREGADOR DE ARMAZÉM (7024894): Carregamento e descarregamento de cargas, movimentação dos paletes, limpeza e organização da área operacional. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Conhecimento. Não exige experiência comprovada. CNH: não exigida. CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA (7025085): Conferência no recebimento e expedição de mercadorias, caixas, pacotes e sacos. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. COSTUREIRA EM GERAL (7016400): Conhecimentos básicos em costura (qualquer tipo de máquina). Não exige experiência em carteira. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ELETRICISTA DE VEÍCULO PESADO (7013278): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realiza instalação e manutenção elétrica preventiva e corretiva em veículos, analisa as necessidades de troca e regulagem, monta sistemas e aplica testes de funcionamento. Experiência na função, comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH:D ESTAGIÁRIO LABORATÓRIO INDUSTRIAL (7014312): Obrigatório estar cursando técnico em química ou química industrial. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. ENCARREGADO DE SETOR HORTIFRUTI (7006558): Atuar como líder de setor, acompanhar as prioridades para reabastecimento de produtos, requisitar produtos de estoque, acompanhar recebimento, verificar o prazo de validade dos produtos expostos, verificar ocorrências de avarias, rupturas e mudança de preço, entre demais atividades pertinentes a função. Escala 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. ESTOQUISTA (7011564): Necessária experiência na função. Cuidar da organização do estoque, reparação, reposição e recebimento de mercadorias. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: A FONOAUDIÓLOGO (6981905): Graduação em fonoaudiologia. Desejável ter experiência de 01 ano na função. Vaga indiferente. CNH não exigida. FONOAUDIÓLOGO (6991795) – Temporária – 300 dias : Necessário conhecimentos na função. Sexo indiferente para vaga. Curso superior ou cursando. FUNILEIRO (7012737): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Faz reparo e instalação de peças e elementos diversos em chapas de metal. Realiza serviços de funilaria, recuperando ou substituindo partes danificadas , como: teto, laterais, assoalhos e outros, corrige peças e latarias amassadas. Realiza pequenas pinturas. Escala 6×1. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. MECÂNICO DE AUTO EM GERAL (6981882): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência como mecânico de auto. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH B. MECÂNICO DE BICICLETAS (7017258): Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Experiência comprovada. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: não exigida. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO MOTORES À DIESEL (7012931): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Elaboram planos de manutenção, realizam manutenções de motores, sistemas e partes de veículos automotores. Substituem peças, reparam e testam desempenho de componentes e sistemas de veículos. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio ambiente. Escala 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO (6988428): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função, conhecimento em GPS (diferencial), NR 13 (obrigatório), noções básicas de mecânica (desejável), residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO (6942968): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função. Disponibilidade para viagens esporádicas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO PESADO (6985538): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário possuir experiência com guincho pesado, lança e plataforma. Sexo e escolaridade indiferentes. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (7017543): Necessária experiência comprovada preferencialmente com caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. MOTORISTA CARRETEIRO (6997956): Ter pleno conhecimento em conduzir carretas. Necessário experiência comprovada na função. Ensino fundamental completo. Vaga masculina. CNH E. MOTORISTA DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (6967678): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário experiência na função. Possuir habilidades com entregas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH D. MOTORISTA DE FURGÃO/VAN/MICRO-ÔNIBUS (6983275): Realizar o transporte de pessoas. Fazer a inspeção das condições do veículo, tais como elétrica, mecânica, abastecimento. Ter carteira de habilitação na categoria que atua. Conhecer e respeitar das leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atento e cuidadoso. Com experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Vaga masculina. CNH: D. MOTORISTA DE FURGÃO/MICROÔNIBUS (7018337):Transportar clientes com padrão de qualidade e segurança caracterizado pela pontualidade, regularidade e bom atendimento. Respeitar as leis de trânsito e normas da empresa, realizar o check list diariamente, além de participar dos programas e treinamentos de desenvolvimento oferecido pela empresa. Curso de transporte coletivo de passageiro atualizado. Necessário experiência na função. Disponibilidade de horário. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. CNH: D ou E. MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS (7013474): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Conduzir micro-ônibus em linhas de transporte de fretamento. Possuir curso de transporte coletivo atualizado. Necessária experiência comprovada na função. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA TURMEIRO (7017529): Necessária experiência comprovada como motorista de ônibus, van, caminhão pipa e basculante. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO (7008152): Necessário conhecimento em veículos pesados como bitrem, rodo trem, tritem e carreta será um diferencial. Ser responsável, cuidadoso e zeloso. Disponibilidade para trabalhar dia e noite. Moradores de Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7024875): Operar empilhadeira e conhecimento em empilhadeira elétrica. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR EXTRUSORA (7018602): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Preparação da máquina, operação e controle dos painéis de comando, verificando padrões de produção e qualidade do produto, ensacamento e reforçar produto em paletes. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. CNH: AB. OPERADOR DE MÁQUINAS OPERATRIZES (6986621): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência na função comprovada em carteira. Possuir curso técnico mecatrônica e metrologia. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA E PATROL (6955598): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C, D ou E. OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (7011363): Responsável por realizar atendimento ao canal de televendas. Não precisa ter experiência, porém se tiver será considerado um diferencial. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. PEDREIRO (6997742): Necessária experiência como pedreiro na construção civil. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PEDREIRO (6999831): Conhecimento na área da construção civil. Experiência de no mínimo 2 anos na função. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. CNH: não exigida. PINTOR DE AUTOMÓVEIS (6981075): Profissional irá efetuar pintura automotiva em carretas para jet ski e moto. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB PINTOR DE OBRAS (6990557): Necessário que possua conhecimentos na área da construção civil e pinturas em geral. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B. PIZZAIOLO (6990610): Necessário possuir conhecimentos em forno a lenha. Experiência na função será considerado um diferencial. Sexo e escolaridade indiferentes. REPOSITOR DE MERCADORIAS – HORTIFRUTI (7018894): Necessária experiência na função, comprovada em carteira de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENDAS (6995158): Vaga para trabalhar em Itapira. Necessário conhecimento em pacote office e técnicas de negociações avançadas. Desejável conhecimento no setor de iluminação e sistema ERP/CRM. Sexo indiferente para vaga. Formado ou cursando Engenharia, Arquitetura, Marketing ou área correlata. CNH: AB SUPERVISOR EXTERNO (7007528): Necessária experiência comprovada com liderança e vendas. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB TAPECEIRO DE VEÍCULOS (7012842): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realiza a conservação de peças de tapeçaria como poltronas e cortinas, assoalhos e estrutura das poltronas. Trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança e de preservação do meio ambiente. Necessária experiência comprovada na função. Sexo indiferente para vaga. Ensino fundamental completo. TÉCNICO LABORATÓRIO EM QUÍMICA (7025206): Necessário possuir conhecimentos em práticas experimentais nos laboratórios de química e biologia. Vaga feminina. Ensino médio completo ou Técnico em Química ou Biologia. TRABALHADOR RURAL (7018294): Vaga para trabalhar em Araras. Executar atividades de plantio e corte manual de cana de açúcar, engate e desengate de carretas, montagem de tubulação de vinhaça, atividades de irrigação, organização e limpeza de cargas e pátio de carregamento de cana e serviços gerais no canavial, em conformidade com as atividades do processo em que atua, seguindo padrões internos de segurança e sustentabilidade. Sexo e escolaridade não exigidos. VENDEDOR INTERNO (7021170): Necessário experiência na função. Será um diferencial possuir experiência em vendas de tecido e aviamentos. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: não exigida. VENDEDOR INTERNO (7024910): Atuará no atendimento direto ao cliente. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6981782): Vaga para cidade de Mogi Mirim. Necessário experiencia como vendedor, possuir veículo próprio, empresa oferece auxílio combustível. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH B. VENDEDOR DE SERVIÇOS (6982261): Vendedor externo de energia solar (fotovoltaicos). Necessário experiência com vendas externas, ser comunicativo. Possuir conhecimento em informática. Necessário possuir veículo próprio para trabalho (carro ou moto), empresa oferece ajuda de custo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH A ou B. VENDEDOR EXTERNO (7011407): Irá atuar com vendas externas de serviços de telecomunicações (telefone e internet). Necessária experiência em vendas. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. VENDEDOR EXTERNO (7007547): Necessária experiência com vendas diretas. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VENDEDOR INTERNO (7019840) : Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência em vendas e conhecimento com operação de caixa. Vaga feminina. Ensino médio completo.

NÃO HÁ VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

VAGAS DISPONÍVEIS PARA TERÇA-FEIRA (15/08/2023)

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 14/08/2023 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.