Festa das Nações acontece neste final de semana além da gastronomia, tem muita música e dança

A Festa das Nações terá início na sexta-feira (02) às 18h e vai até o domingo (04) às 21h, um ambiente totalmente preparado que contará com uma praça de alimentação repleta de comidas típicas e bebidas variadas, uma feira de artesanato e econômica criativa encantadora para atender todo o público. Além do apoio da saúde, contará também com a segurança, fazendo a supervisão do ambiente para melhor comodidade de todos.

A expectativa de público, com base no ano de 2023, é de mais ou menos 1.500 pessoas por dia. Entrada Gratuita.

“FESTA DAS NAÇÕES” – 2024, que será realizado nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2024 no

Centro Cultural Municipal “José Fantinato”. O evento tem como objetivos o fortalecimento das

ações culturais, fomentar o turismo, além de incentivar o espírito de congraçamento entre os povos,

especialmente para difusão de fazeres culturais ligados ao fenômeno migratório e as influências e impactos trazidos para nossa sociedade

PROGRAMAÇÃO FESTA DAS NAÇÕES 2024

03/08/2024 – Sexta – Feira

18:00H – Abertura do evento

19:00H – Banda Chega +

20:30H – Desfile das princesas

21:00H – Banda O Bardo e o Banjo

04/08/2024 – Sábado

12:00H – Abertura do evento

14:30H – Desfile das princesas

15:00H – Dança

15:30H – Banda Stonehenge

17:00H – Banda Mr. Ghost

18:30H – Desfile das Princesas

19:30H – Banda Cólica Renal (Cover Mamonas Assassinas)

21:00H – Os Imortais (Cover Raul Seixas – Renato Russo – Cazuza)

05/08/2024 – Domingo

12:00H – Abertura do evento

13:30H – Cantor Thomas Macena

15:00H – Congada de São Benedito

16:00H – Dança

17:00H – Concurso Rainha da Festa das Nações 2024

18:00H – Banda Rockdosage

21:00H – Fim do evento