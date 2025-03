Trabalho do vereador Jéferson Luís resulta em duas novas ambulâncias para o SAMU

A cidade de Mogi Guaçu recebeu uma importante confirmação nesta semana: a aquisição de duas novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O pedido, feito em 13 de novembro de 2024 pelo Vereador Jéferson Luís junto ao Deputado Federal Mauricio Neves, a conquista visa melhorar o tempo de resposta no atendimento à população, um aspecto fundamental para a segurança e o bem-estar dos munícipes.

A nova frota de ambulâncias representa um avanço significativo na infraestrutura de saúde da cidade. “Para melhorarmos o tempo de resposta no atendimento à população, os equipamentos adequados fazem toda a diferença”, destacou um representante do SAMU, ressaltando a importância de contar com veículos modernos e bem equipados.

A conquista foi celebrada por diversas autoridades locais, incluindo o Prefeito Rodrigo e a Secretária de Saúde, Kelly. “Agradeço ao amigo Deputado Federal Mauricio Neves, ao Prefeito Rodrigo, à Secretária da Saúde Kelly e a toda a equipe do SAMU pelo trabalho e parceria. Seguimos firmes, buscando fazer de Mogi Guaçu uma cidade cada vez melhor!”, afirmou Jéferson Luís.

Com a chegada das novas ambulâncias, espera-se não apenas uma redução no tempo de resposta em emergências, mas também uma melhoria na qualidade do atendimento prestado à população. As ambulâncias serão equipadas com tecnologia de ponta e contarão com equipes treinadas para atender às diversas situações de emergência.

A expectativa é que essa melhoria no serviço de saúde contribua para um atendimento mais eficaz e humanizado, reforçando o compromisso da administração municipal com a saúde e segurança dos cidadãos de Mogi Guaçu.