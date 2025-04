Cerep será revitalizado por meio de Programa Bairro Paulista do Governo Estadual

O Centro Esportivo Vereador José Américo Caveanha, o Cerep, na Vila Paraíso, na Zona Sul, será revitalizado. Uma das mais antigas e tradicionais praças esportivas de Mogi Guaçu será requalificada por meio de convênio do Programa Bairro Paulista do Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH).

O anúncio da conquista foi feito pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, nesta segunda-feira, 14 de abril, durante evento ocorrido no Palácio dos Bandeirantes para prefeitos e vereadores de 256 municípios de São Paulo.

Na ocasião, o secretário municipal de Habitação, Indústria e Comércio (SHIC), Marcelo Vanzella Sartori, representou o prefeito Rodrigo Falsetti. No evento não houve assinatura de contrato, pois o município apenas recebeu a autorização para, em breve, firmar convênio com o Programa Bairro Paulista. A data para a assinatura do convênio ainda não foi agendada pelo Governo Estadual.

O Programa Bairro Paulista é uma iniciativa voltada para transformar cidades paulistas em ambientes mais sustentáveis, resilientes e inteligentes. “Ele tem como foco a preservação ambiental e a mobilidade ativa, visando melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população”, comentou Sartori.

Por meio deste programa estão previstas como melhorias para o Cerep, a revitalização da quadra poliesportiva, arquibancada, execução de bloco intertravado, canteiro de chuvas, arborização urbana, além de mobiliário urbano (paraciclo, lixeiras, bancos e pergolado) e ciclofaixa.

O Cerep atende a população do Conjunto Habitacional Jatiuca e dos bairros do Planalto Verde, Jardins Novo Itacolomy e Bandeirantes e outros adjacentes desta região da Zona Sul de Mogi Guaçu.