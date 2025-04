Estudantes da rede municipal recebem ovos de Páscoa

A Secretaria Municipal da Educação realizou nesta terça-feira, 15 de abril, a entrega dos ovos de Páscoa para todos os estudantes da rede municipal de ensino. A distribuição da guloseima para as crianças e adolescentes matriculados na rede municipal de Mogi Guaçu é em comemoração à Páscoa, data mundial que será celebrada no próximo domingo, 20 de abril.

O prefeito Rodrigo Falsetti, o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, e o secretário da Educação, Paulo Alexandre Paliari, participaram da entrega simbólica dos ovos de Páscoa em duas unidades escolares. A primeira aconteceu para 265 estudantes da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Padre Estevo Fernando Laurindo, no Jardim Igaçaba. E, na segunda unidade, foram contempladas 281 crianças do Centro de Educação Infantil (CEI) Ernest Malhe, no Jardim Ypê Pinheiro.

“Hoje nós estamos aqui para festejar a Páscoa com todos vocês! Que alegria participar dessa entrega e, principalmente, por todo o carinho que estou recebendo. Uma Feliz Páscoa e que Deus abençoe a família de cada um de vocês”, disse o prefeito ao ser recepcionado pelas crianças da EMEB Padre Estevo Fernando Laurindo.

Ao todo, 17.544 estudantes da rede municipal – entre o Ensino Infantil e o 9º ano do Ensino Fundamental – receberam um ovo de chocolate de 150g. Deste total, 17.367 são ovos ao leite e os demais destinados para os estudantes que necessitam de algum tipo de atenção com a saúde, sendo 25 ovos diets, 52 ovos sem lactose e 100 ovos especiais sem açúcar e sem lactose.

Os ovos foram distribuídos para os estudantes dos nove Centros de Educação Infantil (CEIs), 24 Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs), 15 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs), nove Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs), 14 Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Fundação Educacional Guaçuana (FEG) e da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).