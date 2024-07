Ruas Americana e Porto Ferreira recebem novo recapeamento asfáltico

A Prefeitura de Mogi Guaçu executou nesta semana o recapeamento asfáltico de 699,96 metros lineares da Rua Americana, no Jardim Santo Antonio. O trabalho faz parte do programa de recuperação viária do novo pacote de 20 vias do município e que atingirá 5,4 km de nova malha asfáltica em diversos bairros da cidade. O serviço é executado pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Na sequência, o serviço continua no Jardim Santo Antonio, quando será recapeado o trecho de 87,12 metros lineares da Rua Porto Ferreira. Depois, seguindo o cronograma da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), o trabalho será executado em 117,69 metros lineares da Rua Manoel de Paula, no Bairro da Capela. E após, será executado em duas vias do Jardim Boa Esperança, sendo em 224,47 metros lineares da Rua João Gomes da Silva e em outros 224,46 metros lineares da Rua Mario de Campos.

Este novo pacote começou na semana passada com o recapeamento de quase 1 km da Rua Bauru, no Bairro da Capela. Nesta rua, o serviço foi feito em duas extensões da via, sendo a primeira em 229,36 metros lineares a partir do cruzamento da Rua Bauru com a Avenida Washington Luiz, no Bairro da Capela, até o cruzamento da via com Rua Pirajuí, na Vila São Carlos (trecho 2). Já a segunda extensão recebeu nova malha viária em 704,28 metros lineares do cruzamento entre as Ruas Bauru e Pirajuí, na Vila São Carlos, até a Avenida dos Trabalhadores, no Jardim da Lagoa (trecho1).

O recape asfáltico das 19 vias, além da Rua Bauru (trecho 1), é executado por meio de convênio da Prefeitura de Mogi Guaçu com o Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), com orçamento de R$ 2.153.350,38. Já o trabalho no segundo trecho da Rua Bauru tem o valor de R$ 121.649,62, sendo conquistado através de convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Governo do Estado de São Paulo.

Até o momento, 153 vias da cidade já foram beneficiadas com novo pavimento asfáltico nos últimos três anos e meio dentro do maior programa de recapeamento asfáltico de Mogi Guaçu.