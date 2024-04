Falcão participa de jogo festivo em Mogi Guaçu na quinta-feira, no Furno

O rei do futsal vai estar presente em jogo festivo realizado na próxima quinta-feira (18), a partir das 18h, no ginásio poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno. Além de Falcão, o evento reunirá ex-atletas do cenário nacional do futsal.

Os jogadores farão uma partida de exibição de cerca de uma hora de duração para todos os fãs do esporte. O evento será aberto a todo o público, mas dará prioridade aos atletas de futsal da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) e de outras modalidades.

A entrada é gratuita, mas é necessária a retirada antecipada de ingressos. O interessado deve fazer a inscrição pelo seguinte endereço eletrônico: https://www.sympla.com.br/evento/jogo-com-o-craque-falcao/2400589?token=e3f44c2067c31f81938acf29790f9bcc

Depois, o ingresso deve ser trocado por 1 kg de alimento não perecível na sede da Secretaria de Esporte e Lazer nesta quarta-feira, dia 17 de abril, das 9h às 12h ou das 14h às 16h. Será obrigatória a apresentação do voucher. A Secretaria está localizada à Rua Santo Antônio, 30, Bairro do Lote.

Além do craque Falcão, estão confirmados no evento os ex-atletas Adonias Fonseca (Adonias Freestyle), Leandro Franco, Luis Henrique Blanco “Lucaneta”, Guilherme Marcondes e José Ribeiro.