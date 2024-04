Rua Antônio Emanuel Miachon recebe novo asfalto e rampas de acessibilidade

Nesta segunda-feira, 15 de abril, a Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou o recapeamento asfáltico da Rua Antônio Emanuel Miachon, no Bairro do Lote. A rua irá receber 312,24 metros lineares de novo asfalto entre o trecho de cruzamento da via com as Ruas São Benedito e Chico de Paula. Antes de receber o recape, a rua ganhou a instalação de rampas de acessibilidade.

O serviço faz parte de mais um pacote de recapeamento de ruas e avenidas de Mogi Guaçu, na qual já foi contemplada a Rua Rio de Janeiro, no Jardim Bela Vista, com 822,24 metros lineares de recape. Ao todo, serão quase 1 km de recuperação asfáltica.

Com este trabalho, a cidade irá atingir o total de 137 vias recuperadas dentro do maior programa de recapeamento asfáltico do município. Os serviços começaram na gestão do prefeito Rodrigo Falsetti.

O trabalho será realizado por meio de Convênio Federal com o Ministério de Desenvolvimento Regional.