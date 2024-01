Faculdade Franco Montoro transfere aulas de dois cursos para a sede da FEG 

A partir deste semestre, os cursos de graduação em Administração e Psicologia oferecidos pela Faculdade Municipal Franco Montoro (FMFM) serão ministrados nas dependências da Fundação Educacional Guaçuana (FEG), instalada na Rua Hugo Panciera, 386, no Imóvel Pedregulhal. As aulas continuarão sendo realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 23h.

O diretor-geral da Franco Montoro, Mário Vedovello Filho, contou que a mudança atende a uma demanda dos alunos. “O objetivo é facilitar o acesso dos estudantes à Faculdade, tendo uma sede localizada em área central e com mais disponibilidade de alternativas de transporte”, disse.

Os demais cursos da instituição, de Enfermagem, Engenharia Ambiental, Medicina e Tecnologia da Informação, continuarão sendo ministrados no campus da Cachoeira, localizado na Rua dos Estudantes, s/nº, na Cachoeira de Cima. “Estes cursos demandam laboratórios para que os alunos possam fazer as suas aulas práticas e, por isso, no momento, continuarão no mesmo local”, explicou. Ele ressalta ainda que, “com exceção da Faculdade de Medicina, o objetivo é que no futuro todos os demais cursos sejam transferidos para o campus central”.