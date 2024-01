Câmeras de segurança flagram capotamento com 5 vítimas em Mogi Mirim

No começo da tarde desta terça-feira, dia 9 de janeiro, ocorreu um acidente de carro na Rodovia dos Agricultores, resultando em cinco feridos, incluindo duas mulheres em estado grave.

De acordo com as informações obtidas no local, um automóvel da marca Chevrolet, modelo Celta, ocupado por quatro mulheres e um homem, estava se deslocando de Mogi Mirim em direção a Artur Nogueira, quando a motorista perdeu o controle do veículo, capotando e colidindo frontalmente com o portão de entrada de uma escolinha de futebol localizada no início da rodovia.

Os Bombeiros Civis Municipais de Mogi Mirim foram chamados e ao chegarem ao local constataram que a condutora e a mulher que estava no banco do passageiro da frente estavam com fraturas nas pernas e presas nas ferragens. Imediatamente, prestaram socorro e as mulheres foram encaminhadas para atendimento médico na Santa Casa de Mogi Mirim.

As outras vítimas, que estavam no banco de trás do veículo, foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos leves. Nesse caso, os Bombeiros Militares também prestaram socorro no local.

A Guarda Civil Municipal (GCM) está auxiliando no trânsito da área, pois uma faixa da rodovia precisou ser fechada.