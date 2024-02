Esporte abre inscrições e divulga o calendário do 26º Campeonato Municipal de Futebol de Mogi Guaçu

As equipes interessadas em participar do 26º Campeonato Municipal de Futebol de Mogi Guaçu tem até o dia 6 de março para realizar as inscrições. A competição terá início no dia 28 de abril e a grande final está marcada para 21 de julho. Neste ano, o campeão da temporada irá receber o troféu Lázaro Tomé.

No sábado, 24 de fevereiro, dirigentes dos clubes de futebol do Campeonato Amador da 1ª Divisão se reuniram na sede da Secretaria Municipal de Habitação, Indústria e Comércio, no Centro, para participar da reunião de apresentação do cronograma e regulamento do novo sistema de disputa para 2024. O encontro foi conduzido pelo secretário de Esporte e Lazer (SEL), Paulo Cesar Moreira, juntamente com a equipe do Departamento de Futebol da Pasta.

Também ficou definido que o congresso técnico da competição será realizado no dia 9 de março e que a tabela oficial com os jogos será divulgada em 25 de março. O prazo de inscrições dos atletas acontecerá no período entre 9 de março e 27 de maio.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer pelos telefones (19) 3811.8790 e 99854.4817 ou pelo e-mail: sel-contato@mogiguacu.sp.gov.br. A seda da Pasta está localizada na Rua Santo Antonio, nº 30, no Bairro do Lote.