Infraestrutura asfáltica é feita em via da nova Escola Estadual de Martinho Prado

A Prefeitura de Mogi Guaçu finalizou os serviços de infraestrutura de pavimentação asfáltica na Rua Pastor Santo Miranda, no Distrito de Martinho Prado Júnior. O trabalho na via, que abriga a nova escola estadual do bairro, foi feito por equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM), sendo realizado com recursos próprios.

A Rua Pastor Santo Miranda recebeu na extensão de 238,20 metros lineares a instalação de guias e sarjetas, cinco rampas de acessibilidade, duas calçadas e pavimentação asfáltica. Na via também foi construído um canteiro central que irá receber o plantio de gramas, assim como oito postes de iluminação com luminárias de LED.

Além disso, a rua ganhou também a implantação de um retorno com mão dupla, que servirá como ponto de ligação dela com a Avenida Júlio Fernandes. “Construímos o retorno para facilitar que pais ou responsáveis pelos estudantes acessem o portão de entrada e saída da escola pela avenida sem causar qualquer transtorno”, contou o engenheiro da SOM, Pedro Luís Mendes de Sousa.

Escola

A nova Escola Estadual do Distrito de Martinho Prado Júnior será inaugurada pelo Governo do Estado. A escola possui uma ampla estrutura de área construída em mais de 2.600 m², contendo seis salas de aula, biblioteca, quadra poliesportiva e espaço para atividades de reforço escolar.

A nova unidade escolar irá desafogar a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Professor Geraldo Sorg, que compartilha o ensino fundamental, que é ofertado pelo município, com o ensino médio, gerenciado pelo Estado de São Paulo.