Equipes masculinas de vôlei adaptado encerram a temporada com chave de ouro

As esquipes de voleibol adaptado masculino de Mogi Guaçu terminaram o ano com mais dois títulos. Os times, que pertencem a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), sagraram-se campeões da III Copa de Voleibol Adaptado do Esporte da Melhor Idade São Pedro – Copinha, nas categorias de 58 anos (A) e acima de 68 anos (B). A competição aconteceu nos dias 23 e 24 de novembro, em São Pedro.

O evento reuniu 43 equipes dos dois naipes das categorias 50, 58 e 69 anos das cidades de Limeira, São Pedro, Piracicaba, Boituva, Sorocaba, Praia Grande, Nova Odessa, Lençóis Paulista, além de Mogi Guaçu. A copa é organizada pela Prefeitura de São Pedro por meio da Coordenadoria de Esportes e Lazer.

“Foi mais uma grande festa do esporte na Melhor Idade, pois a Copinha recebe as melhores equipes do Estado da modalidade”, comentou a técnica das equipes, Marli Rodrigues Brandão.

Os atletas guaçuanos da categoria acima de 68 anos (B) são José Carlos (Zé Muié), José Carlos (Mão), Roberto e Rubens Toso, Germano, Ariovaldo, Arlindo, Pinheiro, Ciro, Garcia, Márcio e Bonfim. Na fase final, o elenco venceu os oponentes de Sorocaba (2×0) e Praia Grande (2×1).

Já o time acima de 58 anos (A) foi composto pelos jogadores Donizeti (Kalango), Vandeley (Miúdo), Guerra, Rodrigo, Ari, Alberto (Kaká), Urias (Iti), Gilmar, Euzébio, Rodolfo (Gaia), Carlinhos e José Luiz. Para conquistar o título, os jogadores guaçuanos derrotaram as cidades de Limeira (2×0) e Praia Grande (2×0).

Vale destacar ainda que, neste ano, as equipes foram campeãs regionais dos Jogos da Melhor Idade (JOMI) de Casa Branca e também da Final Estadual, realizada em Itatiba.