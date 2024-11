Parque dos Ingás recebe zeladoria completa

Um trabalho de limpeza, roçagem, revitalização e manutenção foi executado em todo o Parque dos Ingás, no Centro. O serviço foi executado pela equipe de zeladoria da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) nesta semana, como parte dos preparativos para as comemorações de fim de ano do Natal Encantado de Mogi Guaçu.

A ação incluiu a pintura e restauração de cerca 20 bancos que trouxeram visual renovado e mais agradável para os frequentadores. Além disso, as pedras decorativas do Parque dos Ingás também receberam pintura, contribuindo para a conservação e embelezamento do espaço.

O titular da Pasta, Benito Aiello, comentou que o serviço reforça o compromisso com a manutenção de áreas públicas, garantindo, assim, que o parque continue sendo um ponto de lazer e convivência bem cuidado para a comunidade. “A revitalização do Parque dos Ingás visa oferecer um ambiente mais acolhedor para receber os moradores e visitantes durante todo o ano e, principalmente, nesse período especial do Natal e Ano Novo”, falou.