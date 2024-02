Enxadrista é campeã da 99ª etapa do Circuito Solidário de Xadrez

Mogi Guaçu participou da 99ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez, no dia 25 de fevereiro, em Piracicaba. Este foi o primeiro torneio regional da modalidade disputado pela equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) neste ano e, novamente, o elenco conquistou excelentes resultados. O grande destaque foi a enxadrista Simone Rodrigues, que foi a campeã da categoria feminina, ficando à frente da atual campeã paulista, Regina Bonfim (Sorocaba).

Já Anderson Rodrigues da Silva ficou na 3ª colocação geral do evento entre 193 enxadristas. E também subiu ao pódio o atleta com deficiência visual, Murilo Costa, 8 anos, que sagrou-se vice-campeão pela categoria PCD, além de conquistar o 5º lugar na categoria sub10, sendo ele o único enxadrista cego do torneio.

Demais resultados

Kerolaine Santos – 5º lugar (feminino)

João Miguel Silva dos Anjos – 6º lugar geral (mirim)

Renan Trindade – 4º lugar (sub14)

Edson Rodrigues – 4º lugar (veterano)