Alunos das 24 Emef’s começam a receber os kits de uniforme escolar

Os alunos do 1º ao 9º ano das 24 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef’s) de Mogi Guaçu começaram a receber os kits de uniforme escolar. O prefeito Rodrigo Falsetti entregou os primeiros 528 kits contendo cinco peças (camiseta, agasalho, calça, duas bermudas ou shorts saias) para os estudantes da Emef Maria Diva Franco de Oliveira, no Jardim Rosa Cruz, na manhã desta terça-feira, 27 de fevereiro. O ato contou com a presença do vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel, do secretário da Educação, Paulo Paliari, e dos vereadores Natalino Tony Silva e Adriano Batatinha.

Cerca de 10,5 mil kits serão distribuídos para todos os alunos das Emef’s até o dia 15 de março. Um cronograma foi feito pela Secretaria Municipal da Educação e a distribuição começa a partir de hoje. No período da tarde, os estudantes das Emef’s Profª Marina Ap. Rogério Paschoalotti, no Jardim Guaçuano; Profª Emília Vedovello Pedroso, no Jardim Ypê III; e Padre Estevo Fernando Laurindo, no Jardim Igaçaba, irão receber os uniformes,

Nesta semana, outras unidades escolares também serão contempladas com a distribuição dos uniformes, sendo Emef’s Antonio Giovani Lanzi, Profº Antonio Carnevalle Filho, Profº Milton Franco de Faria, Profª Alice de Campos Silva, Profª Claudina de Oliveira Ramos, Profª Maria Julia Bueno e da Escola Municipal de Ensino Básico (Emeb) Profª Guilhermina Lopes Rodrigues.

Rodrigo Falsetti lembrou que a distribuição dos uniformes é um compromisso assumidos pela gestão e um direito de todos os alunos. “Uniformizados todos são identificados e reconhecidos como alunos das nossas escolas públicas, além de contribuir com o recurso financeiro de muitas famílias. Cada investimento em educação, cultura, esporte, segurança, saúde e segurança agregam cada vez mais com a qualidade de vida da população”, disse.

O titular da Pasta, Paulo Paliari, destacou que o momento é de muita alegria, porque a distribuição dos uniformes está acontecendo novamente após 10 anos de espera dos pais e alunos. “Trata-se de um esforço coletivo de todos nós que aqui estamos. Mais do que uma colaboração financeira para os pais, os uniformes ajudam na segurança das crianças e no combate ao bullying da discriminação social, porque uniformizados todos os alunos trajam as mesmas roupas e todos ficam no mesmo patamar de igualdade”, pontuou.

Entre os presentes estava Sandra Silva Fantinato, mãe de três alunos da escola Maria Diva: Pedro Henrique, 12 anos (7º ano), Luiz Miguel, 10 anos (6º ano) e Maria Clara, 8 anos (2º ano). “Sinto-me confortável e muito feliz. Os uniformes trazem segurança não só para os meus filhos, mas para todas as crianças desde a saída de casa até o portão da escola. Para nós mães, os uniformes nos trazem tranquilidade porque identifica os alunos que pertencem ao nosso núcleo escolar”, falou.

É importante lembrar que as crianças das Escolas Municipais de Ensino Infantil (Emei’s), dos Centros de Educação Infantil (CEI’s) e das Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) já receberam as peças em 2023. Ao todo, 17 mil kits serão entregues para todos os estudantes da rede municipal de ensino.