Em reunião com Rodrigo, empresários confirmam chegada de nova empresa a Mogi Guaçu

O prefeito Rodrigo Falsetti e o secretário de Habitação, Indústria e Comércio, Guilherme de Sousa Campos, receberam os empresários Gustavo Bastoni, proprietário da Brutal Acabamentos, e Mauro Dantas, proprietário da Cimentolandia. Os empresários foram portadores de boas notícias para Mogi Guaçu: a instalação de uma unidade da Brutal Acabamentos.

A nova empresa será instalada na Avenida Brasil numa área de 1.300 m² de propriedade da Cimentolandia, que será a responsável pela construção da sede da nova empresa. A previsão é de que a loja esteja pronta num prazo de seis meses, sendo previsto um investimento de cerca de R$ 2 milhões. A Brutal Acabamentos vai abrir sua quinta loja em Mogi Guaçu.

“É sempre muito bom receber notícias como essa, de que Mogi Guaçu foi e está sendo escolhida para receber investimentos importantes e, principalmente, geração de emprego. Temos trabalhado incansavelmente para que nossa cidade esteja cada vez melhor para todos e a vinda de empresas é uma das prioridades”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti ao lembrar da recente chegada de duas empresas do Grupo Randon: Suspensys e Castertech Fundição e Tecnologia.

A Brutal Acabamentos está no mercado há 25 anos e é uma empresa especializada em revestimentos tradicional e de estrutura familiar. Possui unidades em Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal e São José do Rio Pardo. “Houve uma abertura no mercado local e agarramos essa oportunidade, pois já conhecemos o potencial de Mogi Guaçu e queríamos muito abrir uma filial aqui. Temos as melhores expectativas para esse projeto”, comentou Gustavo Bastoni.