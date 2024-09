(Eleições) Pesquisa aponta vitória tranquila do Prefeito Rodrigo Falsetti no dia 06 de outubro

Rodrigo Falsetti lidera corrida pela prefeitura de Mogi Guaçu com ampla vantagem, aponta pesquisa Instituto Paraná.

Foi divulgado nesta sexta-feira (27) o levantamento parcial de intenções de voto para a prefeitura de Mogi Guaçu (SP), realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º SP-03918/2024, revela que o atual prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Falsetti (PSD), lidera a disputa com 60,9% das intenções de voto no cenário estimulado. O levantamento foi conduzido entre os dias 24 e 26 de setembro e traz um panorama do atual cenário eleitoral na cidade do interior paulista.

O segundo colocado na disputa é o candidato Dr.nora (PL), que aparece com 17,3% das intenções de voto. Já o ex-prefeito Walter Caveanha (PSB), que governou Mogi Guaçu por diversas gestões, ocupa a terceira posição, com 10,6%. A diferença entre Falsetti e os demais candidatos é significativa, sugerindo uma disputa favorável ao atual prefeito.

A pesquisa também mediu a rejeição dos principais candidatos. Nesse quesito, Walter Caveanha aparece como o mais rejeitado entre os eleitores, com 37,3%, seguido por Miro Suterio, que soma 19,9%. Dr. Nora apresenta uma rejeição de 17,6%, enquanto Rodrigo Falsetti, apesar de liderar a intenção de votos, possui um índice de rejeição de 16,9%, o mais baixo entre os principais concorrentes.Para chegar a esses resultados, o Instituto Paraná Pesquisas entrevistou uma amostra de 700 eleitores do município. A amostragem foi considerada representativa da população local, e o levantamento possui um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de aproximadamente 3,8 pontos percentuais para os resultados gerais. A pesquisa obedece a todas as diretrizes estabelecidas pela Resolução-TSE n.º 23.600/2019.

Com o cenário eleitoral de Mogi Guaçu se aproximando das eleições de 2024, os dados mostram uma consolidação da liderança de Rodrigo Falsetti. Contudo, a rejeição de outros candidatos e a margem de erro sugerem que há espaço para mudanças, dependendo do comportamento do eleitorado nos próximos meses.