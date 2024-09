Pedestre é atropelado e morto próximo a passarela na SP 342, região dos Ypês

A Polícia Militar Rodoviária registrou mais um atropelamento de pedestre com vítima fatal, desta vez no KM 172 da Rodovia SP 342, a poucos metros da passarela que liga a região dos Ypês ao Parque Cidade Nova, o acidente aconteceu as 05h00 da manhã deste sábado (28).

A vítima fatal ainda não foi identificada, mas se trata de um homem, o veículo que atropelou se evadiu. A Polícia Civil vai tentar identificar o autor.

O ccorpo da vítima foi encaminhado para o IML.