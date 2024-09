Bandidos são presos logo após colidirem carro roubado em poste

Na madrugada desta sexta-feira (27), A Polícia Militar foi acionada pelo COPOM para atender a uma ocorrência de roubo de veículo na Vicinal Lourenço Gerbi, que liga Mogi Guaçu a Estiva. Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com um Nissan Versa 2020 colidido em um poste e um dos suspeitos correndo nas proximidades.

Apreensão e Detenção

A equipe, composta pelos Cabos PM Paulo Henrique e Lepri, rapidamente abordou o indivíduo que estava fugindo. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o menor de idade um simulacro de pistola.

Enquanto isso, os policiais foram informados de que outros dois indivíduos envolvidos na situação já haviam sido detidos por uma equipe de Estiva Gerbi. Ao realizarem uma busca no veículo acidentado, os policiais encontraram um segundo simulacro de pistola e uma quantia em dinheiro de R$ 145,00, além de dois aparelhos celulares.

Um dos suspeitos que permaneceu no veículo apresentava ferimentos no rosto e na cabeça, resultantes do impacto com o poste. Ele foi socorrido e encaminhado à UPA Santa Marta, onde recebeu atendimento médico, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa sob escolta policial.

Encaminhamento à Justiça

Os três indivíduos, incluindo M.G.C, nascido em 2005, e A.R.C.M, nascido em 2007, foram levados à Central de Polícia Judiciária. O delegado de plantão determinou a elaboração de Boletim de Ocorrência , referente a roubo e corrupção de menor. Os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.

O veículo Nissan Versa foi liberado para seu proprietário após a finalização dos procedimentos. As autoridades continuam a investigar o caso.