A influência do descanso nos resultados

Estimado Leitores.

O Descanso é fundamental para a qualidade de vida, anoite é aonde a mágica acontece. Durante

o sono mais profundo ocorre o crescimento muscular, descanso do cérebro, reparo dos tecidos,

síntese de proteínas. Sono é o momento de limpeza de nossos organismos, mas vamos ser bem

claros não é este tipo de descanso que vocês estão imaginando, como ficar deitado o dia todo no

sofá e sim noites bem dormidas, ir deitar cedo e acordar cedo. Segundo a Organização Mundial

da Saúde (OMS) apontou que 40% brasileiros sofrem com distúrbio de sono e isso se agravou

durante a pandemia.

A falta de descanso, influência diretamente nos resultados, inclusive pode aparecer sintomas de

ronco, cansaço durante o dia, favorecendo o surgimento de pressão alta, e assim aumentando o

risco de doenças cardiovasculares como infarto e AVC, pois existe um período do sono que

nossos batimentos, pressão e atividades metabólica diminui, para poder ocorrer a liberação de

hormônios.

Nosso corpo existe 2 tipos de controle homeostático (S) que promove o sono da base da

quantidade de hora que passamos acordado, durante a vigília, o nosso cérebro acumula

substancia que promove o sono, e que quando dormimos o liberamos (e nos sentimos em alerta

novamente), devido a este motivo não devemos cochilar durante a tarde, pois esgotaremos o

nosso estoque, e assim acabamos atrapalhando as noites. E por fim o Controle Cercadiano (C),

refere-se ao relógio interno, a ausência de luz produz melatonina que promove o sono, devido a

isso não devemos assistir TV, ou utilizar celular prejudicando a indução sono.

Um sono de qualidade ajuda manter a saúde mental, principalmente na fase do sono mais

profundo, que tem como objetivo de retirar as toxinas e reduzindo o risco de Alzheimer e

Parkinson. Existe quantidade de horas especifica para obter sono de qualidade, mas pode variar

entre os indivíduos, o meu conselho é você tentar descansar independente de quantidades de

horas, e sim na qualidade de horas. Desejo bons sonhos : )

Sobre a autora do texto (Gleice Cremasco):

Saúde e Bem-Estar.

Eu sou Gleice Cremasco, mulher, casada, mãe de dois filhos lindos, com dupla jornada, com

rotinas semelhantes à de vocês. Como por exemplo tarefas domesticas, levar filhos para escola,

banho no meu cachorro, lavar carro, enfim fazendo o que a maioria das mulheres brasileiras

fazem.

Formada em Educação Física, atuo na área de Personal, Reabilitação e professora de

hidroginástica. Com experiência de 10 anos o que mais me emotiva no meu trabalho é o estágio

evolutivo de cada um.

Dentro deste universo multidisciplinar onde eu acredito que todos vocês que estão lendo, buscam

um resultado final, esteticamente falando, um corpo bonito. O problema é que corpos perfeitos

não existe, e na maioria das vezes chegamos em nossos objetivos e paramos com as atividades

ou desistimos de nossas metas e infelizmente a pratica de exercícios físico não vem com data de

validade, pois, os benefícios de um desenvolvimento da capacidade da elevação do bem-estar

corporal e saúde mental, estão ligados a constância e disciplina, se você parar, você interrompe o

seu condicionamento físico com ele a quebra dos ganhos das mudanças dos organismos

provocados pelos exercícios. ENTÃO O SEGREDO É NÃO PARAR GLEICE? Isso mesmo, está é

a primeira dica que entrego a vocês queridos leitores, o exercício físico é para resto de nossas

vidas, ele é fundamental para alcançarmos a terceira idade, feliz e com autonomia, temos que o

inserir em nossas vidas de uma forma tão habitual dando a mesma importância de escovarmos os

dentes, comer e dormir, se tornando obrigatório. Agregando assim em resultados de uma

qualidade de vida saudável e equilibrada.

PROCURE UM PROFISSIONAL DENTRO DA AREA DESEJADA.

Bom aqui eu me despeço, mas sempre estarei postando novas dicas, pois aqui vocês têm uma

amiga, onde posso esclarecer suas dúvidas. Me envie suas perguntas. Beijos e até mais…

