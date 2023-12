Conflito entre vizinhos resulta em lesões corporais e prisão em flagrante

Uma desinteligência entre vizinhos no bairro Jardim Santa Cecília, acabou em lesões corporais e resultou na prisão em flagrante de um dos envolvidos. O incidente ocorreu na noites desta terça (05), por volta das 20h24min, e mobilizou uma equipe policial para resolver a situação.

De acordo com informações obtidas junto ao Boletim de Ocorrência da Polícia Militar , a polícia foi acionada através do Copom para atender a ocorrência de desentendimento entre vizinhos. No local, a equipe policial, composta pelos PMs Queiroz e PM Lepri, contou com o apoio do Sub. Ten. Dias e De Paulo, além das outras viaturas.

Ao chegarem ao local, encontraram o indiciado P.G.N.V apresentando lesões na cabeça, braços e costas. Ele alegava que as lesões foram causadas pelo filho da vítima, identificada como Sra. C.A.L., que não estava presente no local. Por sua vez, a vítima também apresentava lesões na cabeça, incluindo na região da testa, e um corte no nariz, resultado dos socos desferidos pelo indiciado. Além das agressões físicas, o veículo VW FOX da vítima teve o vidro vigia e a lateral traseira esquerda danificados pelo agressor.

Diante dos fatos, o indiciado foi preso em flagrante e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até o PPA Norte para receber atendimento médico devido às lesões e após foi apresentado na Central de Polícia Judiciária.

Enquanto isso, a vítima começou a se sentir mal e queixou-se de fortes dores de cabeça, sendo socorrida pela mesma equipe policial até o UPA Santa Marta, onde permaneceu em observação médica em decorrência das lesões.

Após tomar conhecimento dos fatos, a delegada de plantão, ratificou a voz de prisão em flagrante, mantendo o indiciado à disposição da justiça. O caso agora será investigado pelas autoridades competentes para determinar as responsabilidades e as medidas legais a serem tomadas.