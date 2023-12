Renovias conclui implantação da nova passarela daSP-342, em Mogi Guaçu

A Renovias finalizou na última segunda-feira (4), o projeto de implantação da nova passarela de pedestres no km 176 da Rodovia Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342).

A implantação da passarela começou no mês de maio, tendo por objetivo, trazer mais segurança aos moradores do Jardim Sakaída, Jardim Chaparral e Pantanal (bairros adjacentes à rodovia). Nos últimos anos, houve um processo de expansão urbana naquele trecho, e consequentemente, um maior número de pedestres com a necessidade de atravessar a rodovia, diariamente.

Com investimento da ordem de 3,3 milhões, a nova passarela conta com gradil metálico na travessia e nas rampas de acesso, piso tátil, guarda corpo e corrimão. A construção de calçadas e barreiras de concreto, a implantação de telamento de proteção e iluminação, previstos no projeto, também já estão concluídas.

A equipe de Engenharia da concessionária providenciou ainda o fechamento, com alambrado, dos pontos de travessia irregular no canteiro central. “Para maior segurança de todos, colocamos o alambrado no canteiro central. Precisamos garantir a travessia segura dos pedestres pela passarela”, comentou o coordenador da obra, Francisco Rocha.

AÇÃO EDUCATIVA

Pensando na segurança de quem mora nos bairros próximos à rodovia e precisa, diariamente, cruzar a SP-342 para ter acesso a serviços públicos como escolas, postos de saúde e transporte coletivo, a Renovias promoverá na manhã desta quinta-feira (7), entre 6h30 e 8h00, uma ação educativa.

A ação denominada “café na passarela” tem por objetivo conscientizar as pessoas sobre os riscos que estão correndo ao cruzarem a rodovia de forma irregular. “A passarela está pronta para ser utilizada, garantindo assim, a segurança de todos. O que as pessoas precisam ter em mente é que não vale a pena arriscar a própria vida em uma travessia irregular”, reforçou o gerente de operações da Renovias, Alberto Correia Junior.