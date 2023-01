Comerciante reage a assalto, mata bandido e acerta outro que conseguiu fugir

A Guarda Civil Municipal registrou uma ocorrência de assalto no Distrito de Martinho Prado Junior, o fato aconteceu por volta das 20h00 desta sexta (06).

Segundo registrado, Eliélcio de Souza Morais, 19 anos adentrou o comércio na Rua Benedito de Lima com um comparsa, um terceiro bandido ficou do lado de fora em um carro para dar apoio na fuga. Eliélcio estava armado e anunciou o roubo, exigiu dinheiro e uma pulseira que estava no braço da vítima e exigiu a chave do veículo do comerciante que estava na frente do imóvel, foi neste momento que a vítima reagiu e sacou uma pistola devidamente registrada e atirou contra os dois bandidos.

Ambos saíram correndo, mas Eliélcio baleado acabou caindo debaixo de uma caminhão que estava estacionado em um terreno ao lado do comércio onde ocorreu o assalto e morreu no local. O outro bandido não identificado ainda conseguiu se evadir por uma mata existente nas proximidades, o comparsa que estava no carro a espera se evadiu ao ouvir os disparos.

Viaturas da GCM rapidamente chegaram ao local e fizeram buscas pela mata na procura do bandido que fugiu baleado com um tiro na perna, mas não encontrou o mesmo.

O corpo de Eliélcio foi encaminhado para o IML de Mogi Guaçu e o comerciante juntamente com a arma utilizada na legítima defesa foram apresentados na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a ocorrência foi registrada. A Polícia Civil abrirá inquérito para tentar identificar os outros dois bandidos que fugiram, já o comerciante que é C.A.C. foi liberado e o dinheiro roubado e a joia que estavam em poder do bandido morto foi restituído.