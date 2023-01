Sexto dia de buscas ao motorista que caiu no Rio Mogi Guaçu termina sem sucesso

As buscas pelo jovem Guilherme Henrique de Jesus que caiu com seu veículo no Rio Mogi Guaçu na segunda-feira (03) seguiram a todo vapor neste sábado, os Bombeiros de Mogi Guaçu contaram com apoio dos Bombeiros de Paulínia e Campinas, além de voluntários da ONG Sentinelas do Rio Mogi Guaçu.

Após o pedido dos Bombeiros de Mogi Guaçu por apoio de pessoas que tivessem jetski com sonar, empresários guaçuanos compareceram e deram suporte o dia todo, a área de busca foi ampliada, mesmo assim, não houve sucesso na localização do veículo.

A RENOVIAS deu todo apoio, doando combustíveis para as embarcações que ajudam no resgate, além de água e alimentação.

As buscas se reiniciam na manhã deste domingo (08).