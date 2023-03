Ciclismo de Mogi Guaçu volta de Guarulhos com duas medalhas de ouro 

A equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi Guaçu (SEL) voltou a competir no último final de semana. Desta vez, os ciclistas estiveram em Guarulhos, no domingo, dia 5 de março, para participar da abertura do Ranking Paulista de Ciclismo. A prova foi realizada num circuito de 6 km e 200 metros a cada volta com várias subidas, descidas e curvas.

A organização foi da Federação Paulista de Ciclismo (FPC) com apoio da Prefeitura de Guarulhos. O Ranking Paulista de Ciclismo contou com diversas categorias no masculino e no feminino, desde a categoria elite masculina, que teve uma prova bem disputada, e as categorias de base de 6 anos ou menos até as categorias master com idades acima de 65 anos. Os cinco primeiros em cada categoria subiram no pódio.

A equipe de ciclismo de Mogi Guaçu competiu com 14 ciclistas em 12 categorias diferentes, sendo conquistados nove pódios, conforme o resultado abaixo. Destaque para os ciclistas Fábio Rodrigues Braga Junior, primeiro lugar na categoria juvenil, e Luiz Eduardo Silva e Almeida, primeiro colocado na categoria iniciante open.

A equipe volta a competir no próximo final de semana, em Mogi Guaçu, que irá sediar a Média Paulista de Ciclismo nos dias 11 e 12 de março, na Avenida dos Trabalhadores. A primeira largada será no sábado, 11 de março, às 19h, e no domingo, dia 12 de março, o horário da primeira bateria será às 8h. A 1ª Etapa Média Paulista de Ciclismo deve reunir ciclistas de toda a região.

Média Paulista

As disputas da Média Paulista de Ciclismo serão em circuito de rua em 25 categorias, divididas por idade e qualidade técnica, masculina e feminina. Ao todo, serão disponibilizadas 400 vagas para interessados a partir de 12 anos de idade. Cada competidor terá direito a um kit, composto por camiseta, gym bag e um squeeze. A prova terá premiação em dinheiro, entrega de troféus e medalhas, além de distribuição de brindes.

A 1ª Etapa Média Paulista de Ciclismo é uma realização da Média Paulista, entidade esportiva, sem fins lucrativos, e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). O regulamento da competição pode ser conferido no site da entidade: www.mediapaulista.com.br.

Resultados Ranking Paulista de Ciclismo:

Fabio Rodrigues Braga Junior, 1º lugar na categoria Juvenil

Luiz Eduardo Silva e Almeida, 1º lugar na categoria Iniciantes Open

Miguel Simões Bassani, 2º lugar na categoria Infantil

Otávio Lanzi Barbosa, 2º lugar na categoria Mirim

Carlos Eduardo Icassatii, 2º lugar na categoria Master C1

Newton de Souza Leite, 2º lugar na categoria Master D2

Joaquim Carlos Braga Neto, 2º lugar na categoria Infanto Juvenil

Alan Martini Marciel Vieira, 3º lugar na categoria na categoria Mirim

Adilson Aparecido Vieira, 3º lugar na categoria MTB

Adriano Polettini, 6º lugar na categoria na categoria Master B1

Valdinéia da Silva Brandino dos Santos, 6º lugar na categoria Master feminino

Fabio Rodrigues Braga, 6º lugar na categoria Master B2

Francisco de Paula Gonçalves, 8º lugar na categoria Master B2

Matheus Antônio da Silva Braz, completou a prova na categoria Elite, mas não conseguiu subir ao pódio.