Cerca de 200 castrações são feitas pelo Programa de Castração Animal em Martinho Prado Júnior

No último sábado, dia 27 de maio, o Programa Castração Animal da Secretaria do Bem-Estar Animal chegou ao Distrito de Martinho Prado Júnior. Foram realizadas cerca de 200 castrações entre cães e gatos. Os procedimentos aconteceram no castramóvel da clínica contratada pela Prefeitura, que ficou estacionado no Centro Esportivo Amauri Caveanha.

O secretario de Bem-Estar, Claudinei da Silveira Rodrigues, o Nei, comentou que mais uma etapa do programa foi cumprida com sucesso. Ele aproveitou para reforçar a importância dos donos dos animais de estimação se atentarem aos cuidados no pré-operatório para que o procedimento possa ser feito normalmente. “É importante o tutor seguir à risca nossas orientações, principalmente com relação ao jejum do animal”, explicou.

Neste ano, o município já realizou cerca de 1.500 cirurgias, sendo os procedimentos totalmente gratuitos. “A Secretaria do Bem-Estar fechou um contrato com essa clínica que prevê cerca de duas mil castrações. Já estamos trabalhando para conseguir mais duas mil ainda para esse ano. Esse trabalho é algo contínuo, que também vamos realizar no ano que vem”, afirmou Nei.

Para mais informações e sanar possíveis dúvidas, entrar em contato na sede da Secretaria, localizada à Rua Afonso Pessine, nº 36, no Imóvel Pedregulhal, ou pelo telefone: (19) 3851.7660. O horário de atendimento é das 8h às 16 horas, de segunda a sexta-feira.