Cestas de Natal dos servidores começam a ser entregues nesta terça-feira, 13 de dezembro

A Prefeitura de Mogi Guaçu realiza entre os dias 13 e 16 de dezembro a distribuição das cestas de Natal, secas e congeladas, aos servidores municipais. Para evitar aglomeração, a entrega será feita das 8h às 18h no Ginásio Municipal Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, localizado na Rua Antonio de Freitas, s/n°, no Parque Cidade Nova.

Para agilizar e facilitar o processo de entrega das cestas de Natal, uma tenda será montada a cerca de 20 metros do portão de entrada do Furno e não será possível entrar com o carro no local. Por isso, o servidor deverá estacionar o carro do lado de fora do Furno e caminhar até a tenda de entrega dos itens.

Este benefício foi proposto pelo prefeito Rodrigo Falsetti e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal em outubro de 2022. Serão contemplados, ao todo, 4.000 mil servidores. Para receber o benefício, o servidor deve apresentar um documento com foto.

“Se outra pessoa for retirar a cesta no lugar do titular, ela terá que mostrar o seu documento com foto e também apresentar um documento com foto do funcionário municipal do qual ela irá retirar a cesta”, explicou a presidente Comissão Municipal de Licitação (CML), Thais Suellen da Silva.

Esta será a primeira vez que os servidores municipais irão ganhar uma cesta de Natal contendo 15 itens. Dentro de uma caixa, os funcionários receberão panetone e chocotone, suco de uva integral, pêssego em calda, bombons sortidos, biscoito e waffer recheados de chocolate, bolo de chocolate, biscoito champanhe, goiabada, gelatina em pó, balas mastigáveis e mix de frutas secas, além de uma bolsa térmica contendo peru e lombo suíno.

Recebem as cestas os servidores municipais ativos, titulares de cargos em comissão e de empregos efetivos ou temporários da administração direta e indireta da Prefeitura, que inclui funcionários das autarquias Proguaçu, FEG (Fundação Educacional Guaçuana), Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos e SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto).

Não terão direito os funcionários aposentados e inativos e os servidores em licença sem remuneração, bem como os afastados há mais de seis meses e os faltosos há mais de 30 dias. Também não receberão o benefício os estagiários e bolsistas e os colaboradores contratados pela Cemil e pela OS Instituto Doutora Rita Lobato.