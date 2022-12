Último final de semana do Natal Encantado terá dança, música e domingo do rock

As apresentações do Natal Encantado têm sido um sucesso de público e a programação será retomada na próxima sexta-feira, dia 16 de dezembro, no palco do Parque dos Ingás. Esse será o último final de semana do evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura.

As apresentações acontecem às sextas, sábados e domingos com uma programação diversificada para todos os públicos. O destaque do último final de semana é o domingo do rock, quando diversas bandas vão se apresentar a partir das 14h30. Os eventos têm entrada franca e o local conta com praça de alimentação.

A sexta-feira começa com dança no palco do Parque dos Ingás. A partir das 18h45, o grupo Vértice Pole Dance se apresenta, seguido pelo núcleo de Dança do SESI. Depois, outras duas apresentações: Centro de Dança Nathália Mello e Grupo de Dança KDU, que fecham a noite de apresentações.

No sábado, 17 de dezembro, a partir das 18h00, a animação fica por conta do DJ Agressiviun, seguido pela Banda Balaio Doido, às 19h30, e, depois, às 21h00, pela Banda Sem Parar. Já o domingo, 18 de dezembro, foi reservado para o rock e as apresentações das bandas acontecem a partir das 14h30, conforme programação abaixo.

NATAL ENCANTADO- TERCEIRA SEMANA

16/12- Sexta-feira

18h45- Vértice Pole Dance

19h- Núcleo de Dança SESI

20h- Centro de Dança Nathália Mello

21h- Grupo de Dança KDU

17/12- Sábado

18h00- DJ Agressiviun

19h30- Banda Balaio Doido

21h00- Banda Sem Parar

18/12- Domingo

14h30- Mogi Rockmob

15h30- Banda Dona Rock

16h30- Rádio K7

17h30- Banda J3D

18h30- Banda Go Back

19h30- Banda Hitmia

20h30- Banda Trilogia Urbana