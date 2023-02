Centro de Judô passa por revitalização e aulas são ampliadas no Ceresc

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) tem realizado diversas melhorias nos centros esportivos do município. No Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Ceresc, no Jardim Santo Antônio, o Centro de Treinamento de Judô foi revitalizado. O local será entregue nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro.

De acordo com o secretário municipal de Esporte, Raphael de Godoy Locatelli, informou que a revitalização foi possível devido a uma emenda parlamentar do então vereador Luciano Firmino Viera, que está licenciado da Câmara, no valor de R$ 30 mil. O tatame do Centro de Treinamento passou por manutenção e o espaço ganhou luminárias de LED, além de pintura.

“O judô é um esporte que cresceu muito em nosso município e nada melhor do que criarmos um espaço ideal para o treinamento desses atletas. O Centro de Treinamento de Judô, agora, está totalmente revitalizado para melhor atender nossos alunos”, destacou o secretário ao informar que as calhas e o telhado da quadra coberta também passaram por manutenção.

“No Ceresc já fizemos uma revitalização no espaço utilizado para o treinamento do tênis de mesa e a próxima etapa é levar melhorias para a quadra de futsal, que terá a iluminação trocada. Temos, aos poucos, avançado e deixado nossos centros esportivos mais bonitos e modernos”, concluiu o secretário.

Além do Ceresc, as aulas de judô também são oferecidas pelo município no Distrito de Martinho Prado Júnior e no Centro Esportivo Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II, conforme calendário abaixo. 350 alunos são atendidos. Os interessados podem procurar o sensei Antônio nos locais das aulas para novas inscrições.

Ceresc

Segunda-feira

19h às 21h30 (rendimento)

Terça-feira

19h às 21h (fisioterapia/rendimento)

Quinta-feira

19h às 21h (rendimento)

Quarta e sexta

18h às 18h45- 4 e 5 anos (iniciação)

19h às 20h- 6 a 10 anos (iniciação)

20h às 21h30 (rendimento)

Quarta e sexta

8h às 11h -7 a 13 anos

15h às 17h – 7 a 13 anos

Pelezão

Terça a quinta

19h às 20 horas -7 a 13 anos

Martinho Prado

9h30 às 10h30 -6 a 13 anos

13h às 14h- 6 a 13 anos