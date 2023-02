Cultura expõe trabalho de alunos da oficina de desenho da Emia

A Secretaria Municipal de Cultura promove até o dia 25 de fevereiro uma exposição da oficina de desenho da Escola Municipal de Iniciação Artística (Emia). Os desenhos estão a mostra no hall de entrada do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

A exposição pode ser visitada de segunda a sábado das 8h às 17h, com entrada franca e classificação etária livre. Os trabalhos pertencem a nove alunos com idade entre 7 e 10 anos que produziram cerca de 39 desenhos. O trabalho do grupo foi coordenado e orientado pela professora de Educação Artística da Emia, Eli Cóvulo.

“Esta é uma excelente oportunidade da população guaçuana de conhecer e, principalmente, prestigiar o trabalho desenvolvido pela nossa oficina de Desenho da Emia. Vale a pena conferir e muito as obras dessas talentosas crianças”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

Exposição

Local: Centro Cultural

Endereço: Avenida dos Trabalhadores, nº 2.651, Jardim Camargo

Horário: Segunda a sábado das 8h às 17h

Entrada franca e classificação etária livre