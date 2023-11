Centro de Especialidades Odontológicas passará por reformas e atendimentos serão transferidos para a UPA do Jardim Novo II 

A partir da próxima segunda-feira, 4 de dezembro, a Prefeitura de Mogi Guaçu vai iniciar reforma do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Vila São Carlos. Por isso, os atendimentos do CEO vão ser transferidos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte, localizada na Rua Antonio Luiz Filho, 620, no Jardim Novo II. O horário de atendimento será mantido das 7h30 às 10h30 e das 13h às 19h.

A coordenação do CEO esclarece para a população que todos os agendamentos serão mantidos e que os atendimentos odontológicos também continuarão sendo feitos normalmente nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Mogi Guaçu, conforme o cronograma e horário estipulado por cada uma das unidades.

O projeto de reforma do Centro de Especialidades Odontológicas prevê a troca do telhado, do piso, da rede elétrica, de portas e janelas, além de pintura interna e externa do prédio inteiro. O serviço dever ser concluído até o início do próximo ano.

O orçamento da reforma é de R$ 415.509,36A e o trabalho será executado pela empresa Y.F.C. Construções LTDA. O valor para este serviço foi conseguido por meio de emenda impositiva da vereadora Lili Chiarelli.

CEO (atendimento temporário)

Local: Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Norte

Endereço: Rua Antonio Luiz Filho, 620, Jardim Novo II

Horário: 7h30 às 10h30 e das 13h às 19h