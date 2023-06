Carreta tomba e carga na pista causa capotamento de carro na SP 340

Um grave acidente foi registrado por volta das 10h00 da manhã desta quarta (07) no KM 172 da Rodovia SP 340, região dos Ypês.

Segundo apurado, um caminhão, placas de São João da Boa Vista, carregado com tubo de ferro acabou tombado no canteiro central após o condutor perder o controle do veículo, um Honda Fit com placas de São Bernardo do Campo que vinha logo atrás acabou atingindo a carga que ficou espalhada pelo pista e acabou capotando.

SAMU e Ambulância da RENOVIAS compareceram ao local e socorreram os dois ocupantes do caminhão com ferimentos leves para o PPA do Jardim Novo II e UPA do Santa Marta, o condutor do carro não se feriu.

O trânsito ficou lento no local.

Fotos: John Everte