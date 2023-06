Prefeitura inicia infraestrutura asfáltica em três vias de Mogi Guaçu

A gestão do prefeito Rodrigo Falsetti tem investido em infraestrutura. Nesta semana, por exemplo, foram iniciados os serviços de imprimação asfáltica para a pavimentação de três vias da cidade: Rua Osvaldo Maximiano, no Distrito Industrial Mogi Guaçu; Rua Barão de Mauá, no Distrito Industrial Getúlio Vargas; e Rua Orlando Honório Martini, no Jardim São Pedro. O pacote atinge o total de 16 vias por meio de investimento do Programa Nossa Rua do Governo do Estado de São Paulo com contrapartida da Prefeitura.

Na Rua Osvaldo Maximiano, no Distrito Industrial Mogi Guaçu, além da implantação de mais de dois quilômetros de nova infraestrutura, uma rotatória será construída no cruzamento da via com a Avenida Engenheiro Ronaldo Algodoal Pereira. A nova rotatória irá facilitar a entrada e saída de veículos no Distrito Industrial pela Avenida Nivaldo Roberto Ferné e, principalmente, melhorar o acesso de tráfego para o Distrito de Martinho Prado Júnior pela Rodovia Vice-Governador Almino Afonso.

Antes do início desta etapa, está sendo concluída a terraplenagem e a complementação da infraestrutura de drenagem das vias. Todo o trabalho é executado pela Construtora Simoso e tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM). Além de nova pavimentação asfáltica, o serviço inclui a instalação de guias, sarjetas, bueiros e de sinalização de trânsito das 16 vias guaçuanas.

“De forma estratégica e planejada, mobilizamos nossas equipes para realizarmos as intervenções nessas ruas, porque as melhorias são fundamentais para a mobilidade e melhor acesso nestas regiões”, comentou o prefeito Rodrigo Falsetti.

A imprimação é o trabalho de pintura da base ligante e impermeabilizante para que, na sequência, a Rua Osvaldo Maximiano, Rua Barão de Mauá e Rua Orlando Honório Martini possam receber o asfalto a base de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente). Porém, antes desta etapa, as vias são preparadas para receber a melhoria.

Primeira

Recentemente, a Administração Municipal concluiu às obras de infraestrutura da Rua Ophelia Apucarana, no Jardim Esplanada. As 16 vias não possuem pavimentação asfáltica.

“O serviço de infraestrutura no prolongamento da Rua Ophelia Apucarana, que dá acesso a creche Leonor Mendes, no Jardim Esplanada, era aguardado por moradores da região por muitos anos. Agora, o sonho destes moradores virou uma realidade”, lembrou Rodrigo Falsetti.

A melhoria irá atingir diversas regiões da cidade, como os distritos industriais Getúlio Vargas, Getúlio Vargas II e Mogi Guaçu, Vila São Pedro, Jardim Horizonte, Jardim São Luiz, Jardim Jacira, Jardim Boa Esperança, Chácara do Ouro, Jardim Cristina, Jardim Novo I, Jardim Esplanada e Parque Real, este último já teve duas ruas pavimentadas no início de 2023.

Ruas que terão novo pavimento e infraestrutura

Rua Alcides Obali – Vila São Pedro

Rua Barão de Mauá – Parque Industrial Getúlio Vargas

Avenida Honório Orlando Martini – Jardim Horizonte

Rua Manoel Monteiro Gil – Jardim São Luiz

Rua José Arten – Jardim São Luiz

Rua Mário Zanco – Jardim São Luiz

Rua Antônio dos Santos – Jardim Jacira

Rua Aires dos Santos – Jardim Boa Esperança

Rua Marcio Carlim – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Ademar Bombo – Parque Industrial Mogi Guaçu

Rua Oswaldo Maximiano – Parque Industrial Getúlio Vargas

Rua José Maria Rangel – Chácara do Ouro

Rua Antenor Bendito da Cunha – Jardim Cristina

Rua Conselheiro Benedito Faustino de Camargo – Jardim Novo I

Rua José Pereira Madruga – Jardim Esplanada

Rua José Bueno Ávila – Loteamento Parque Real