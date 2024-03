Campanha de vacinação contra a gripe começa a partir de segunda-feira

Mogi Guaçu também inicia, a partir de segunda-feira, dia 25 de março, a campanha de vacinação contra a gripe – doença provocada pelo vírus Influenza. A ação acontece nos 645 municípios paulistas até o dia 5 de maio e visa ampliar a cobertura vacinal contra a gripe para 18,1 milhões de pessoas de grupos prioritários, como crianças de até seis anos, gestantes, professores do ensino básico e idosos.

Na cidade, a imunização vai acontecer em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sendo que 30 senhas serão distribuídas por período e por unidade. É bom ressaltar que o Posto de Saúde da Zona Norte continua em reforma e a imunização será feita na unidade no Jardim Zaniboni I. As demais seguem os horários já previstos para imunização, conforme cronograma abaixo.

“Com a chegada do outono, há maior predomínio das doenças respiratórias como rinite, sinusite, gripes e resfriados. Então, esse período acentua as doenças respiratórias agudas, por isso, para evitar a proliferação do vírus, é fundamental adotar as medidas de prevenção e se imunizar”, comentou Luciano Firmino Vieira, secretário municipal de Saúde.

Neste primeiro momento, serão imunizadas pessoas do grupo de risco para a doença:

crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);

gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias (puérperas);

indivíduos com 60 anos ou mais;

povos indígenas e comunidades tradicionais quilombolas;

população em situação de rua;

pessoas com deficiência permanente;

pessoas portadoras de doenças crônicas (comorbidades) e imunossuprimidos.

Horário das unidades de saúde:

A vacinação acontece em período integral em seis postos de segunda a sexta-feira das 8h às 16h:

• UBS Guaçu Mirim;

• UBS Zona Sul;

• UBS Centro de Saúde;

• UBS Centro Oeste;

• UBS Zona Norte – suspenso temporariamente por conta da reforma;

• USF Zaniboni II;

• USF Ypê Pinheiro;

E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30:

• USF Hermínio Bueno;

• USF Eucaliptos;

• USF Rosa Cruz;

• UBS Ypê II;

• USF Alto dos Ypês;

• USF Guaçuano;

• USF Fantinato;

• USF Santa Terezinha;

• USF Chaparral;

• USF Suécia;

• USF Santa Cecília;

• UBS Martinho Prado Júnior;

• UBS Zaniboni I;

• USF Chácaras Alvorada.

Confira a lista completa dos grupos prioritários de vacinação

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

– Profissionais de saúde

– Gestantes

– Puérperas

– Professores do ensino básico e superior

– Povos indígenas

– Quilombolas

– Idosos com 60 anos ou mais de idade

– Pessoas em situação de rua

– Profissionais das forças de segurança e salvamento

– Profissionais das Forças Armadas;

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

– Pessoas com deficiência permanente

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

– Trabalhadores portuários

– População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens que cumprem medidas socioeducativas