Câmara empossa os 13 vereadores eleitos e reeleitos para os próximos 4 anos

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, a Câmara Municipal de Mogi Guaçu realizou a Sessão Solene de instalação da 19ª Legislatura, marcando oficialmente o início dos trabalhos para os próximos quatro anos. O evento foi presidido pelo vereador Guilherme de Sousa Campos (Guilherme da Farmácia), o parlamentar mais votado nas eleições municipais de 2024.

A cerimônia contou com a presença dos 13 vereadores eleitos, que assumem a missão de representar a população. Além disso, o prefeito Rodrigo Falsetti e o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel foram empossados para o segundo mandato consecutivo.

Uma das novidades desta Legislatura é o aumento no número de cadeiras na Câmara, que passou de 11 para 13 vereadores. Os vereadores eleitos para o novo mandato são: Adriano Luciano Rodrigues (Adriano da Guarda Batatinha), Alexandro de Araújo (Alex Tailândia), Amarai de Oliveira Gomes (Pezão), Angela Maria de Farias, Elias dos Santos (Pastor Elias), Eliete de Souza Borges (Eliete de Madureira), Guilherme de Sousa Campos (Guilherme da Farmácia), Jéferson Luís da Silva, Luciano Firmino Vieira (Luciano da Saúde), Luís Zanco Neto (Luís Zanco da Farmácia), Marçal Georges Damião (Marçal do Sindicato), Natalino Antonio da Silva (Natalino Tony Silva) e Paulo Henrique Pereira (Paulinho).

A cerimônia reuniu autoridades municipais e estaduais e foi abrilhantada pelo naipe de metais da Corporação Musical Marcos Vedovello, que proporcionou um tom solene ao evento. Compuseram a mesa dos trabalhos o deputado estadual Barros Munhoz; o comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar, Ten. Cel. PM Antônio Roberto Catossi Júnior; o comandante da 1ª Cia do 26º BPM, Cap. PM Luís Gustavo Tuckumantel; o presidente da 61ª Subseção da OAB, Natalino Polato; o pároco da Igreja Imaculada Conceição, Monsenhor João Paulo Ferreira Ielo; e o presidente da Igreja Assembleia de Deus Ministério Ágape, Pastor Nicelzio Ribeiro de Paiva.

Em discurso, o presidente da sessão, Guilherme da Farmácia, destacou a atuação do prefeito Rodrigo Falsetti na administração do município. “Estaremos juntos e faremos de Mogi Guaçu cada vez melhor, vamos trabalhar com lealdade e dignidade, faremos o nosso papel como legisladores”, afirmou.

O prefeito Rodrigo Falsetti também fez uso da palavra, ressaltando os avanços conquistados no primeiro mandato e reafirmando o compromisso de dar continuidade aos projetos em andamento.

Presidência da Câmara

Após as cerimônias de posse e de transmissão, os vereadores se reuniram mais uma vez para fazer a eleição da mesa diretora para o biênio de 2025/2026 da 19ª Legislatura. Os pares elegeram o vereador Guilherme de Sousa Campos, o Guilherme da Farmácia, para um segundo mandato como presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu.

Foram eleitos para Mesa Diretora os vereadores: Eliete de Souza Borges (Eliete de Madureira), Paulo Henrique Pereira (Paulinho), Adriano Luciano Rodrigues (Adriano Guarda Batatinha), Angela Maria de Farias e Marçal Georges Damião (Marçal do Sindicato); respectivamente para os cargos de 1ª Secretária, 2º Secretário, 1º Vice-Presidente, 2ª Vice-Presidente e 3º Secretário.

Composição da Mesa Diretora para o biênio 2025/2026

Presidente – Guilherme de Sousa Campos (Guilherme da Farmácia)

1ª Secretária – Eliete de Souza Borges (Eliete de Madureira)

2º Secretário – Paulo Henrique Pereira (Paulinho)

1º Vice-Presidente – Adriano Luciano Rodrigues (Adriano Guarda Batatinha)

2ª Vice-Presidente – Angela Maria de Farias

3º Secretário – Marçal Georges Damião (Marçal do Sindicato)