PAT atualiza as vagas de EMPREGO para a primeira semana do ano de 2025

157 Vagas distribuídas em 23 ocupações

AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8102473): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial que possua conhecimento na função, porém não é exigida experiência. Disponibilidade para viajar. Trabalho em altura. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE PEDREIRO (8085203): Necessário conhecimento na área de construção civil. 01 ano de experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR ADMINISTRATIVO – JOVEN APRENDIZ (8090437): Auxiliar nas rotinas administrativas e demais atividades do departamento. Idade a partir de 18 anos. Ensino fundamental completo. Não exige experiência. Vaga sexo indiferente. AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8095682): Experiência em produção e máquinas de corte, de preferência com conhecimento em pallets. Desejável veículo próprio (carro ou moto), para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB CARPINTEIRO (8085112): Necessário conhecimento na área de construção civil. 01 ano de experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. COSTUREIRA E COSTUREIRA INICIANTE (8075845): Vaga para trabalhar em Itapira. Não necessita de experiência. Vagas para costureira e costureira iniciante. Vaga feminina. Ser alfabetizada. ELETRICISTA III (8081718): Possuir vasto conhecimento e experiência na área subestação. Curso técnico na área de elétrica. Vaga masculina. Ensino médio completo. ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (8073234): Vaga para trabalhar em Itapira. Responsável pela manutenção elétrica preventiva e corretiva de motores, máquinas, equipamentos e instalações industriais, analisa as necessidades de troca e regulagem de componentes e aplica testes de funcionamento. Interpreta desenhos elétricos para montagem de painéis de tensão e cabeamento estruturado. Conhecimento e cursos das normas NR-11 e 35. Vaga masculina. Ensino médio completo e curso de Eletricista e Manutenção Industrial. INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (8015394): Experiência e conhecimento em produtos eletrônicos, instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, portão eletrônico e câmeras. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH: B. LAVADOR DE VEÍCULOS (8084387): Executam trabalhos de limpeza e lavagem de veículos, bem como limpeza e conservação do ambiente de trabalho. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. LAVADOR/MANOBRISTA (8103143): Responsável pela lavagem de ônibus, micro-ônibus e vans. Lavagem com vap e escovão, polimento e lubrificação. Realizar manobra de veículos no pátio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MECÂNICO DE MANUTENÇÃO III (8082114): Realizar manutenção preventiva e corretiva em máquinas de fundição, fornos, moldadores e equipamentos auxiliares. Diagnosticar falhas mecânicas e propor soluções eficazes para a resolução de problemas. Executar reparos e ajustes em componentes mecânicos, hidráulicos e pneumáticos. Participar na implementação de melhorias e inovações que aumentem a eficiência e segurança do setor. Substituir peças desgastadas antes que causem falhas. Montar e desmontar máquinas e componentes para reparos ou substituições. Vaga masculina. Ensino fundamental completo e Curso técnico na área. MECÂNICO DE UTILIZAÇÃO (8077231): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Manutenção de fornos de fundição de ferro e alumínio. Instalação de máquinas em mudanças de layout, operação e manutenção de sistema de ar comprimido, resfriamento de águas, incêndio, exaustão e insuflamento térmico, geradores de energia e sistemas prediais, antipoluição e água pluvial. Suporte em atividades de manutenção fabril , administrativa, de telhados e reposição de peças. Conhecimento em pneumática, hidráulica, ajustagem mecânica e leitura de desenhos técnicos. Desejável experiência em refrigeração industrial. Vaga masculina. Formação técnica em Mecânica ou Mecatrônica. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8102220): Experiência como montador e trabalho em altura. Disponibilidade para viajar. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MOTORISTA DE CAMINHÃO (8077732): Dirigir caminhão, Operar Munck e movimentar carga. 5 anos de experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. PEDREIRO (8085233): Necessário conhecimento na área de construção civil. 01 ano de experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PORTEIRO (8105180): Vaga temporária , 120 dias. Responsável pelo controle de acessos de funcionários, mercadorias e matéria-prima. Escala de trabalho 12×36. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. SERRALHEIRO (8077342): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi: Construção e montagem de estruturas, armações, suportes fixadores e outros serviços tendo como materiais principais perfis de ferro. Serviços gerais de soldagem, traçagem, corte com ferramentas manuais e equipamentos mecânicos, bem como serviços relativos a montagem e instalações industriais, rebarbamentos manuais. Serviços de solda em geral tipo oxi-acetileno, argônio, elétrica, MIG, TIG, corte por plasma, entre outras. Saber operar máquinas tais como: dobradeira, guilhotina, furadeira de coluna, serra de fita, esmeril, grampos, gabaritos, compasso e outros necessários para os trabalhos específicos. Experiência de 06 meses. Certificação em soldas. Vaga masculina. Ensino médio completo. SERRALHEIRO II (8082117): Necessário possuir certificação em soldas. Efetuar serviços de soldagem em geral, construção e montagem de estruturas, armações, operar máquinas como dobradeira, furadeira de coluna, serra de fita e esmeril. Vaga masculina. Ensino médio completo. SOLDADOR MIG (8085547): Necessária experiência na função.Vaga masculina. Ensino fundamental completo. TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JR (8105018): Participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança do trabalho. Realizam diagnóstico da situação de SST da instituição. Identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Trabalhar turno 6×4. Ter experiência de 1 ano comprovado em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. TRABALHADOR FLORESTAL (8083213): Experiência em trabalhos no plantio ou colheira de laranja, café, entre outras lavouras, roçagem, capinagem, trabalhos em enxada. Responsável por desenvolver trabalhos de natureza de média complexidade tais como: plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubações manuais, combate a incêndios florestais, organização e limpeza de áreas de vivência, etc. de acordo os procedimentos de EHSS e qualidade. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental incompleto.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

CONTROLADOR DE ACESSO (8090340): Fiscalizar a entrada de veículos e pessoas, direcionar e orientar quanto as dúvidas e necessidades, realizar cadastros, entre outras atividades do setor. Conhecimento em Excel. Ensino fundamental completo. Não exige experiência. Sexo indiferente.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA TERÇA-FEIRA (07/01/2025)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

