Policiais Militares são atacados com garrafadas em Mogi Mirim no Ano Novo

Na madrugada desta quarta-feira (1), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação de sossego público no bairro Vila Dias, em Mogi Mirim.

Ao chegar ao local, próximo à Praça Chico Mendes, os PMs encontraram um indivíduo armado com um revólver calibre .38, que ofereceu resistência à prisão.

Populares quiseram intervir na ação militar e começaram a agredir os policiais e as viaturas, arremessando garrafas de vidro e tentando arrebatar a arma de um dos policiais.

Para conter a situação, foram utilizadas munições de impacto controlado e químicas. Após a dispersão do tumulto, as viaturas apresentaram danos significativos, incluindo trincos no para-brisa, vidro quebrado, amassados e danos na lataria. Os policiais envolvidos sofreram escoriações nos braços e pernas.

O homem armado estava sendo procurado pela Justiça por crime de roubo, com pena de 12 anos. Outros dois indivíduos foram detidos por participarem dos atos hostis.

Imagens publicadas nas redes sociais mostraram a ingestão de bebidas alcoólicas por parte dos envolvidos e serão utilizadas para investigar os responsáveis pelos danos e agressões aos agentes de segurança. (Informação Mogi Hoje)

https://web.facebook.com/share/p/1DpTW5zvT8