Bacci do Cidade Alerta é condenado a pagar indenização por Danos Morais para Delegada da DDM de Mogi Guaçu em mais um caso de sensacionalismo barato

A Delegada então Titular da Delegacia de Defesa das Mulhres (DDM) de Mogi em 2019 foi vítima do porco e cafajeste jornalismo da grande mídia brasileira, comum em outras empresas de mídia que fazem parte do “Consórcio Ratificador de FAKENEWS de GRIFE).

Abaixo a divulgação da Advogada da Delegada sobre a condenação de Luís Bacci e TV sobre a obrigação dos valores indenizatórios a serem pagos por eles.

Sobre o Caso:

Em 2019, Evanildo José da Silva, 49 anos, foi preso dia 26 de novembro, no centro da capital paulista, onde foi encontrado em uma Casa de Acolhida, o caso foi registrado como Captura de Procurado, a Polícia Militar estava à procura de Silva visando cumprir contra ele um mandado de busca e apreensão. Diligências foram realizadas na região do Brás, já que havia informações de que Silva estaria se utilizando de abrigos da Prefeitura. Silva foi encontrado por volta das 20h10 em uma Casa de Acolhida e foi comunicado de sua prisão, sendo detido e encaminhado a um Distrito Policial onde ficou à disposição da Justiça.

No mês de agosto do mesmo ano, Evanildo, que morava do Jardim Almira, foi denunciado por uma de suas filhas, uma jovem de 18 anos, por abuso sexual. A vítima relatou que os abusos começaram quando ela tinha seis anos e aconteceram até os 12 anos. Quando ele foi denunciado, fugiu de casa levando junto com ele a filha mais nova, uma adolescente de 15 anos, que em 2016 também denunciou o pai por abuso sexual.

Após 14 dias que a adolescente estava desaparecida com o pai, ambos foram encontrados no Estado de Goiás, a menina foi apreendida pelo Conselho Tutelar e Evanildo foi detido pela Polícia Civil, mas liberado após ser ouvido.

De Goiás, Evanildo desapareceu e a adolescente voltou para casa em Mogi Guaçu, ela confessou que era mais uma vítima. Evanildo chegou a ser preso pelo crime de adquirir, possuir ou armazenar materiais pornográficos de crianças em seu computador, foram encontradas fotos de seus filhos.

Sobre a Decisão Judicial em favor da Delegada Dr. Juliana Menardo

A reportagem do Cidade Alerta, programa em que Bacci apresenta na TV Record, na época, ele alegava que a Delegada não realizava investigações e diligências correta para elucidar o caso, inclusive proferias ofensas que denegriam a imagem da Dr. Todos os vídeos do programa que provavam as ofensas de Bacci contra a Delegada e que estavam hospedados no Yotube e Canais da TV Record foram retirados do ar por decisão judicial também.

Bacci já foi condenado em outro caso, aqui mesmo em Mogi Guaçu

Outro caso em que Bacci foi condenado a pagar indenização, é o caso da menina Isis, morta em Itapira pela mãe e caso este elucidado após trabalhos de investigações comandadas pelo então Delegado Seccional Dr. José Antônio Carlos de Souza. Confira mais informações deste caso neste link:

