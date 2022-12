Assaltante rouba carro em Mogi Mirim e provoca grave acidente em Mogi Guaçu durante fuga

Foi registrado em Mogi Mirim um roubo de veículo em um comércio na Avenida Pedro Botesi, Jardim Silvânia por volta das 17h00 desta segunda (19). Segundo apurado, o criminoso vagabundo, encapuzado abordou a condutora de um Nissan Kicks no estacionamento do comércio, anunciou o roubo e levou o veículo sentido Rodovia SP 340, o cão de estimação da proprietária que estava dentro do carro foi levado no assalto.

Minutos após, a PM sabendo do destino do veículo se dirigiu pela Rodovia, quando o criminoso chegou nas proximidades do KM 174 da Rodovia SP 342, já em Mogi Guaçu, em frente o Motel Lebaron, o criminoso colidiu violentamente contra a traseira de um GM Vectra, com o choque, um dos carros foi arremessado contra um motociclista que conduzia um Honda Titan 150.

Ambulância da RENOVIAS, SAMU e Resgate do Corpo de Bombeiros foram para o local. O motociclista foi socorrido com escoriações leves, já o bandido perdeu a consciência e foi socorrido pela RENOVIAS para a Santa Casa de Mogi Mirim com suspeitas de lesões no crânio, devido ao choque contra o para-brisa, dois ocupantes do Vectra nada sofreram.

A Polícia Militar Rodoviária esteve presente no local minuto após o ocorrido e a ocorrência elaborada pelo Polícia Militar de Mogi Mirim que acompanhava o veículo após o roubo.

O criminoso será escoltada na Santa Casa e após receber cuidados médicos encaminhado para Central de Polícia Judiciária (Mogi Guaçu), onde deverá responder pelo roubo e o acidente, o cão levado no crime foi localizado são e salvo e devolvido para a dona.

Fotos: John Everte