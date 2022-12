Projeto gratuito Vem Bailar acontece em Mogi Guaçu em dezembro

Mogi Guaçu receberá, em 22 de dezembro, o projeto Vem Bailar, baile da Melhor Idade que tem como objetivo incrementar a oferta de atividades de entretenimento para o envelhecimento saudável e socialização da pessoa idosa por meio do lazer e esporte. O evento acontecerá na Associação São Cristóvão de Esportes a partir das 18hs.

O projeto, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Esportes, percorrerá mais de vinte cidades até o final do ano. Banda e Djs comandarão os bailes com ritmos como Forró, Samba de Gafieira, Merengue, Salsa, Tango, Lambada, Zouk Brasileiro, Bachata e Maxixe.

A etapa de Mogi Guaçu, com apoio da Prefeitura Municipal, espera receber 500 pessoas.

Programação

18h00 – Início do VEM BAILAR

19h00 – Abertura oficial

20h00 – Banda VEM BAILAR

21h30 – DJ VEM BAILAR

22h00 – Final

Serviço

Etapa Vem Bailar Mogi Guaçu

Data: 22 de dezembro

Horário: 18h até 22h

Onde: Cerâmica Clube.

Endereço: R. Luiz Martini, 200 – Centro – Mogi Guaçu – SP