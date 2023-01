Alunos do curso de Medicina participam de implantação do Ambulatório da Obesidade em Espírito Santo do Pinhal

Os alunos do 4º ano do curso de Medicina da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) participam da implantação do Ambulatório da Obesidade de Espírito Santo do Pinhal. Em fevereiro, a unidade entrará em funcionamento e, desta forma, os alunos realizarão atendimentos e serviços voluntários como atividade extracurricular da grade didática de planejamento do curso. A parceria entre a Franco Montoro e a Prefeitura de Pinhal foi firmada esse ano.

Na quarta-feira, 25 de janeiro, uma reunião foi realizada na sede da unidade entre o secretário municipal de Espírito Santo do Pinhal, Gabriel Spindola Ribeiro, e a responsável pelo Ambulatório de Obesidade, Larissa Dellalibera Miranda, com a coordenadora geral da Franco Montoro, Ana Caroline Costa Nogueira, e a vice-coordenadora do curso de Medicina da instituição, Ivana Maria Passini Sodré Sivieiro, para firmar a parceria entre a faculdade e a Prefeitura de Pinhal. Também participou do encontro o aluno de Medicina, Fabrício Arten Dellalibera.

“Novas reuniões serão feitas e os pacientes com indicação de atendimento especializado para a obesidade serão inseridos no acompanhamento de tratamento com ajuda dos nossos alunos. A atividade será realizada a cada 15 dias no sistema de rodízio com grupos de, no máximo, 10 alunos por turma”, disse Ana Caroline.

Cerca de 14 pessoas de Pinhal já estão na fila de espera para iniciar o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Juntamente com os nossos alunos, o objetivo da unidade é ordenar o fluxo de acesso ao tratamento cirúrgico da obesidade, pois o paciente será inserido em acompanhamento multiprofissional. Somente após esgotadas todas as possibilidades de tratamento, é que será adotado o procedimento cirúrgico”, destacou.

Ana Caroline esclareceu que a parceria com o Ambulatório da Obesidade envolverá, inicialmente, somente os alunos de Medicina. “No entanto, futuramente essa atividade também pode ser estendida para os demais cursos de Saúde da Franco Montoro, que inclui os estudantes das áreas de Enfermagem e Nutrição”, ressaltou.

Obesidade

A obesidade é um distúrbio nutroneurometabólico que se manifesta pelo excesso de gordura corporal e ocasiona consequências clínicas importantes para seus portadores, tornando-se uma doença crônica e progressiva. Assim, é imprescindível a adoção de políticas públicas voltadas para o tratamento assertivo da obesidade, visto que, reduções do peso corporal, mesmo que modestas (cerca de 5%), resultam na melhora do perfil metabólico e redução do risco cardiovascular.