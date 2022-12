Adolescente criminosos roubam carro no Guaçu e são detidos em Estiva Gerbi

Na noite desta segunda-feira (19), na zona rural de Estiva Gerbi, dois adolescentes foram apreendidos pela Polícia Militar, horas depois de praticarem um roubo de veículo na região central de Mogi Guaçu.

Os PMs Cabo Rogério e Cabo Abelino estavam em patrulhamento pela rua Cubano Gerbi e receberam informações, via rede rádio, dando conta que um veículo GM/ Ônix, produto de roubo, estava sendo rastreado, por meio de aplicativo, pela filha da vítima. Ela estava na Base Comunitária Móvel da PM na Praça Rui Barbosa e transmitia os dados ao Sd Kleber.

Com as informações, foi montado um cerco policial nas proximidades do local indicado pelo aplicativo. Na Avenida Mario Zara foi possível realizar a abordagem do veículo que estava no contra fluxo de direção. Os dois ocupantes foram revistados e nada foi localizado, porém em busca veicular foi encontrado um revólver calibre 38, com seis munições (uma intacta, quatro picotadas e uma deflagrada), bem como a bolsa da vítima com pertences pessoais e um aparelho celular (que estava sendo rastreado).

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo cometimento do ato infracional de roubo consumado com emprego de arma de fogo, sendo necessário o uso de algemas em ambos, por fundado receio de fuga, conforme o decreto 8858/16.

Os infratores, o veículo GM/ Ônix , pertencentes da vítima, armamento e munições, foram apresentados na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão tomou ciência dos fatos e elaborou o boletim de ocorrência por roubo/ ato infracional, deixando os adolescentes apreendidos à disposição da Justiça.

Os genitores, bem como responsável pelos menores, compareceram à CPJ e acompanharam os trabalhos cartorários e foram informados do destino de seus respectivos tutelados.

A ocorrência policial contou com o apoio dos PMs: 1° Tenente Dominihak, Cabo Rabelo, Cabo Contessoto, 3° Sgargento James Dean, Soldado Meles, Cabo De Paulo, Soldado Baraldi, Cabo Bardela, Soldado Westin, Cabo Tiago e Soldado Helton.

A equipe rural da GCM – Guarda Civil Municipal – de Estiva Gerbi também apoiou, os GCMs Rodrigues, Gonçalves e Biazoto.