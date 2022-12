Vantagens e desvantagens da era digital

A internet mudou a forma de vermos o mundo. De fato, agora temos acesso a muitas informações de forma imediata e podemos comprar produtos no conforto de nossa casa.

Contudo, muitas pessoas ainda não entendem as vantagens e desvantagens que a internet traz.

Por isso, no artigo de hoje, preparamos uma lista dos principais usos e suas características.

Vamos lá?

O que é a internet?

A Internet é uma parceria global voluntária de redes que contêm diversos recursos e pertencem a todos os tipos de organizações estatais, educacionais, comerciais e outras, bem como a indivíduos.

Assim, a Internet é composta por uma grande quantidade de redes informáticas corporativas, científicas, governamentais e domésticas.

A Internet constitui o espaço mundial de informação, serve de base física para a World Wide Web e muitos outros sistemas de transmissão de dados (protocolos).

Muitos acreditam que a Internet é um conjunto único de recursos, cujo acesso é monopolizado pelos provedores de serviços de Internet, que agem de acordo com as regras que lhes convêm.

Esta ideia de que os provedores de serviços de Internet restrinjam a liberdade dos usuários é fundamentalmente errada.

Por sua natureza, a Internet é descentralizada e não existe um único manual ou leis gerais que obriguem todos os participantes a seguirem.

Funções específicas da Internet:

A Internet é um conjunto de recursos que têm identidades geográficas diferentes. Distingue-se pela ausência de um único proprietário.

A Internet não pode ser completamente desconectada, pois os roteadores de rede não têm uma única gestão externa.

A Internet tornou-se propriedade de toda a humanidade. Em 2019, o número de usuários que usavam regularmente a Internet era de cerca de 4.540 milhões (o que equivale a aproximadamente 59% da população mundial, mais da metade).

A Internet tem muitas propriedades úteis e prejudiciais que são exploradas pelas partes interessadas.

A Internet é um meio de armazenamento de livre acesso e de difusão de informação.

Os computadores conectados à Internet podem se tornar um alvo fácil dos servidores de spam. Spam é o envio em massa de mensagens publicitárias comerciais, políticas e outras a pessoas que não expressaram o desejo de recebê-las. Para enviar spam, são utilizados computadores mal protegidos ou mal configurados.

Vantagens e desvantagens da era digital

Redes sociais

Hoje em dia, quase todo mundo, com acesso à internet, tem alguma rede social. Quer sejam aplicativos de namoro, TikTok, Facebook ou o Instagram (para mencionar os mais usados).

Além disso, no mundo do marketing, as redes sociais tomaram tanta força que se tornam uma grande oportunidade.

O principal objetivo dessas comunidades é nos manter conectados com várias pessoas.

O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo, é uma excelente forma de conversas com nossos amigos, entes queridos e até empresas.

Você também pode aprender a como baixar WhatsApp GB para ter mais funções e recursos e tornar suas conversas mais interessantes.

Vantagens

Conexão com pessoas de todo o mundo

Conectar-se com familiares ou amigos que estão distantes

Desvantagens

Falta de interação no mundo real

Sentimentos de solidão

Depressão

Buscadores e algoritmos

Esta seção engloba uma das principais razões pelas quais os profissionais de marketing usam ferramentas digitais. Na internet, já é muito comum ouvir que tudo funciona muito automaticamente.

A maioria das pesquisas é baseada em algoritmos que preveem nossas preferências de navegação.

É por isso que, a partir de uma determinada pesquisa, começam a aparecer recomendações que não esperávamos. Mesmo que nos interessem. Por razões óbvias é uma das ferramentas de marketing mais úteis nesta era digital.

Vantagens

Sugestões de acordo com os nossos interesses

Publicidade mais bem direcionada

Informação personalizada

Desvantagens

Acesso ao histórico

Sensação de ser espiado

Novas formas de entretenimento

A era digital nos proporcionou muitas alternativas de entretenimento. Desde o Youtube, surgimento de memes, jogos online, aplicativos como Snapchat e TikTok, entre outros.

A vantagem mais importante destes novos meios de entretenimento é a sua acessibilidade.

Hoje, é possível jogar quase qualquer coisa online. Por exemplo, se você gosta de jogos de aventura para PC ou mesmo de estratégia, encontrará muitas opções online.

Além disso, também poderá ver os filmes e séries que desejar através da internet, isso por causa dos muitos streamings disponíveis.