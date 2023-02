Administração Municipal apresenta projetos para área de esporte ao Governo de São Paulo

Com o intuito de ofertar mais lazer e esporte para os moradores de Mogi Guaçu, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Eduardo Manfrin Schimidt, juntamente com a vereadora Lili Chiarelli, participaram, nesta semana, de uma reunião com a coronel Helena Reis, nova secretária de Esportes do Estado de São Paulo. Durante o encontro, novos projetos para a instalação de equipamentos esportivos e de lazer no município foram apresentados.

“A reunião com a secretária estadual de esportes possibilitou apresentar projetos de esporte e lazer elaborados pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, a fim de obter recursos estaduais para a implantação dos mesmos, especialmente, para as Chácaras Alvorada”, comentou Eduardo Schimidt.

Entre os projetos de áreas de lazer e esporte apresentados estão de uma Areninha para o bairro das Chácaras Alvorada contendo campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3 e iluminação de Led. O local para implantação desta areninha seria na Rua Joaquim Rodrigues da Silva. O projeto é igual ao entregue no Jardim Ypê II no último sábado, dia 4 de fevereiro.

Foi protocolado ainda o projeto que visa a implantação de equipamentos esportivos com academia ao ar livre, quadra de areia para práticas de vôlei, futebol e beach tennis e de um playground para o Jardim Imperial.

Outro espaço também apresentado para receber projeto esportivo se refere ao Jardim Paulista, onde é pleiteado um campo de futebol society com arquibancada, uma quadra de basquete 3×3, iluminação de Led, academia ao ar livre, quadra de areia e playground.