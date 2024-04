Acidente grave deixa dois feridos na Avenida Trabalhadores

Dois motoristas ficaram feridos em um acidente grave no final da manhã desta quinta (25), na Avenida Trabalhadores, Bairro do Lote com Jardim Camargo.

De acordo com informações fornecidas por testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 11h30. O motorista de um VW Golf, que estava se deslocando sentido Centro perdeu o controle do veículo, colidiu na lateral dianteira de um VW Gol, atravessou o canteiro vindo a capotar, parando no sentido contrário da Trabalhadores.

Ambos os condutores, vítimas do acidente foram atendidas pelos Bombeiros e SAMU, onde receberam os primeiros socorros e foram levadas para Santa Casa com ferimentos leves.

A Polícia Militar compareceu ao local e registrou a ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas.